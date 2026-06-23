Instagram ajunge pe televizor: Reels și Stories se mută pe ecranul mare al Samsung

Platforma nu se limitează la o simplă oglindire a feedului de pe telefon. Instagram pentru TV propune o experiență adaptată ecranului mare, în care clipurile, poveștile și canalele creatorilor pot fi urmărite de pe canapea, cu telecomanda în mână. Este o mutare logică într-o perioadă în care granița dintre social media și televiziune devine tot mai greu de trasat.

Reels pe televizor, într-un format care schimbă complet experiența

Reels au fost gândite pentru telefon: videoclipuri scurte, verticale, urmărite în grabă, de multe ori fără sunet sau în timp ce utilizatorul face altceva. Pe televizor, experiența se schimbă inevitabil. Ecranul mare transformă un clip de câteva secunde într-un tip de conținut care poate fi urmărit împreună cu alți oameni, nu doar consumat individual, în tăcere.

Instagram spune că noua versiune face mai simplă vizionarea clipurilor preferate împreună cu prietenii sau familia. În realitate, rămâne de văzut cât de bine funcționează această idee, mai ales pentru că algoritmul fiecărui utilizator este extrem de personalizat. Un feed plin de meme-uri, tutoriale de machiaj, clipuri cu animale, rețete sau influenceri poate fi distractiv pentru proprietarul contului, dar nu neapărat și pentru cei din jur.

Totuși, există o categorie clară de conținut care poate beneficia de ecranul mare. Creatorii care publică materiale de travel, sport, design interior, gastronomie, fashion, gaming sau documentare scurte au șansa să fie priviți într-un mod mai apropiat de televiziunea clasică. Un Reel filmat bine, în 4K, arată cu totul altfel pe un televizor de dimensiuni mari decât pe un ecran de telefon.

Noul format poate fi util și pentru cei care urmăresc frecvent Stories sau conținut postat de creatori pe canalele lor. Instagram vrea să transforme aplicația într-un spațiu mai confortabil pentru descoperire, fără ca utilizatorul să fie nevoit să stea cu capul plecat spre telefon perioade lungi de timp.

Instagram vrea mai mult decât videoclipuri verticale

Lansarea pe televizoarele Samsung nu pare să fie doar un experiment punctual. Instagram testează deja mai multe idei care sugerează că platforma își dorește să concureze mai serios în zona video. Una dintre ele este crearea unui spațiu special pentru clipuri orizontale, formatul clasic pentru televizoare, filme, vloguri și producții mai elaborate.

Această schimbare ar putea avea un impact important asupra creatorilor. Instagram a mizat ani la rând pe vertical, pe conținut foarte scurt și pe ideea că totul trebuie urmărit repede. Dar un televizor nu este locul ideal pentru clipuri de zece secunde, consumate compulsiv. Pe ecranul mare, publicul pare mai dispus să urmărească ceva mai lung, mai bine filmat și mai apropiat de o emisiune.