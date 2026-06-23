Instagram ajunge pe televizor: Reels și Stories se mută pe ecranul mare al Samsung
Obiceiul de a sta cu televizorul pornit și telefonul în mână ar putea deveni puțin mai complicat pentru utilizatorii Instagram. Meta începe să aducă platforma direct pe ecranele mari, printr-o versiune de Instagram pentru televizoare Samsung Smart TV, creată pentru cei care vor să urmărească Reels, Stories și conținut de la creatori fără să mai stea cu ochii în telefon.
Deocamdată, lansarea este valabilă în Statele Unite, pe televizoarele Samsung din 2020 sau mai noi. Pentru România nu există încă o confirmare privind disponibilitatea aplicației, însă direcția este clară: Instagram vrea să iasă din zona de consum rapid, vertical, exclusiv pe mobil și să își găsească locul într-un spațiu dominat până acum de YouTube, Netflix și aplicațiile clasice de streaming.
Platforma nu se limitează la o simplă oglindire a feedului de pe telefon. Instagram pentru TV propune o experiență adaptată ecranului mare, în care clipurile, poveștile și canalele creatorilor pot fi urmărite de pe canapea, cu telecomanda în mână. Este o mutare logică într-o perioadă în care granița dintre social media și televiziune devine tot mai greu de trasat.
Reels pe televizor, într-un format care schimbă complet experiența
Reels au fost gândite pentru telefon: videoclipuri scurte, verticale, urmărite în grabă, de multe ori fără sunet sau în timp ce utilizatorul face altceva. Pe televizor, experiența se schimbă inevitabil. Ecranul mare transformă un clip de câteva secunde într-un tip de conținut care poate fi urmărit împreună cu alți oameni, nu doar consumat individual, în tăcere.
Instagram spune că noua versiune face mai simplă vizionarea clipurilor preferate împreună cu prietenii sau familia. În realitate, rămâne de văzut cât de bine funcționează această idee, mai ales pentru că algoritmul fiecărui utilizator este extrem de personalizat. Un feed plin de meme-uri, tutoriale de machiaj, clipuri cu animale, rețete sau influenceri poate fi distractiv pentru proprietarul contului, dar nu neapărat și pentru cei din jur.
Totuși, există o categorie clară de conținut care poate beneficia de ecranul mare. Creatorii care publică materiale de travel, sport, design interior, gastronomie, fashion, gaming sau documentare scurte au șansa să fie priviți într-un mod mai apropiat de televiziunea clasică. Un Reel filmat bine, în 4K, arată cu totul altfel pe un televizor de dimensiuni mari decât pe un ecran de telefon.
Noul format poate fi util și pentru cei care urmăresc frecvent Stories sau conținut postat de creatori pe canalele lor. Instagram vrea să transforme aplicația într-un spațiu mai confortabil pentru descoperire, fără ca utilizatorul să fie nevoit să stea cu capul plecat spre telefon perioade lungi de timp.
Instagram vrea mai mult decât videoclipuri verticale
Lansarea pe televizoarele Samsung nu pare să fie doar un experiment punctual. Instagram testează deja mai multe idei care sugerează că platforma își dorește să concureze mai serios în zona video. Una dintre ele este crearea unui spațiu special pentru clipuri orizontale, formatul clasic pentru televizoare, filme, vloguri și producții mai elaborate.
Această schimbare ar putea avea un impact important asupra creatorilor. Instagram a mizat ani la rând pe vertical, pe conținut foarte scurt și pe ideea că totul trebuie urmărit repede. Dar un televizor nu este locul ideal pentru clipuri de zece secunde, consumate compulsiv. Pe ecranul mare, publicul pare mai dispus să urmărească ceva mai lung, mai bine filmat și mai apropiat de o emisiune.
Meta analizează și formate precum videoclipuri de durată mai mare, transmisiuni live și serii episodice. Toate acestea duc Instagram mai aproape de modelul YouTube, care este deja extrem de puternic în zona de conținut urmărit pe televizoare. YouTube nu mai este de mult doar o platformă pentru videoclipuri amuzante sau tutoriale, ci un concurent serios pentru televiziunea tradițională, streaming și producțiile de studio.
Instagram pare să înțeleagă că creatorii au nevoie de mai multe moduri de a-și publica materialele. Nu orice poveste încape într-un Reel de 30 de secunde, iar nu orice clip arată bine într-un format vertical. Dacă platforma va oferi spațiu pentru conținut orizontal, seriale online și live-uri urmărite pe TV, creatorii ar putea avea motive reale să investească în producții mai ambițioase.
O bătălie pentru cel mai mare ecran din casă
Mutarea Instagram pe televizoare trebuie privită și ca o luptă pentru atenția publicului. Telefonul rămâne dispozitivul principal pentru social media, însă televizorul este locul unde oamenii petrec mult timp atunci când vor conținut relaxat, vizual și ușor de urmărit. Reels, Stories și clipurile creatorilor pot deveni o alternativă la zapping, la seriale sau la videoclipurile de pe YouTube.
Instagram nu pornește de la zero. Aplicația pentru TV era disponibilă deja pe Amazon Fire TV și Google TV, iar Samsung extinde acum accesul către una dintre cele mai mari baze de utilizatori de televizoare smart. Platforma lucrează și la opțiunea de a trimite Reels de pe telefon direct pe televizor, o funcție care poate face trecerea dintre mobil și TV mai naturală.
Pentru moment, Instagram pentru TV pare mai degrabă începutul unei schimbări decât un produs complet matur. Nu știm încă dacă va ajunge rapid în Europa sau dacă utilizatorii vor prefera cu adevărat să își privească feedul pe televizor. Dar ideea are logică: în 2026, clipurile online nu mai sunt doar conținut de telefon, iar rețelele sociale nu mai vor să rămână blocate într-un singur ecran.