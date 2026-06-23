BYD lovește direct Ferrari și Porsche: roadsterul electric Denza Z are 1.582 CP și 1-100kmph sub 2 secunde

Denza Z măsoară 4,78 metri lungime, 1,99 metri lățime și 1,35 metri înălțime, cu un ampatament de 2,78 metri. Este ușor mai mare decât un Porsche 911 și se apropie mai mult de proporțiile unui Mercedes-AMG GT Coupe. Greutatea este însă consistentă: 2.650 kg pentru versiunea hardtop. Acest detaliu arată una dintre marile provocări ale supercarurilor electrice: puterea enormă vine împreună cu masa bateriei.

Un supercar chinezesc pe teren european

BYD a prezentat pentru prima dată conceptul Denza Z la Beijing Auto Show, iar mesajul a fost clar: brandul vrea să concureze cu Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz și Maserati. Aceasta este o schimbare simbolică importantă. În trecut, producătorii chinezi erau asociați mai ales cu mașini ieftine sau cu alternative la modelele occidentale. Acum, vin direct în zona de imagine, performanță și lux.

Denza Z ar trebui să debuteze global la Goodwood Festival of Speed, în Marea Britanie, între 9 și 12 iulie 2026. Înainte de prezentare, modelul a fost surprins la teste pe Nürburgring, un detaliu pe care europenii îl înțeleg foarte bine. Dacă vrei să fii luat în serios ca producător de mașini performante, nu este suficient să ai putere mare pe hârtie. Trebuie să demonstrezi că mașina rezistă pe circuit.

Roadsterul va fi disponibil cu soft top și cu o versiune Track Edition, dotată cu un eleron posterior masiv. Denza Z va folosi bateria Blade de la BYD și sistemul Flash Charging, deși autonomia și specificațiile exacte ale bateriei nu au fost încă dezvăluite. Ca reper, Denza Z9 GT oferă până la 599 km WLTP, iar modelul sport ar putea avea o autonomie apropiată sau puțin mai mică, din cauza performanțelor superioare.

Un element spectaculos este sistemul Disus-M, cunoscut de pe Yangwang U9. Acesta permite control inteligent al caroseriei, inclusiv mișcări demonstrative precum „dansul”, săritura sau rularea pe trei roți. Pentru un cumpărător european tradițional, astfel de funcții pot părea excentrice, dar ele arată dorința BYD de a transforma tehnologia într-un spectacol vizual.

Prețul va decide cât de tare sperie Europa

Denza Z va fi aproape sigur mai scump decât Denza Z9 GT, care pornește de la aproximativ 115.000 de euro cu TVA. Asta înseamnă că roadsterul intră într-o zonă foarte sensibilă. La acest nivel, clientul nu cumpără doar cai putere. Cumpără badge, istorie, design, sunet, experiență, service, exclusivitate și statut social. Aici, BYD are cea mai grea luptă.

Puterea brută poate fi impresionantă, dar Ferrari, Porsche și Lamborghini nu trăiesc doar din cifre. Ele vând tradiție și dorință. BYD trebuie să demonstreze că Denza poate construi emoție, nu doar accelerație. Pentru publicul european, acesta va fi testul real: poate o marcă din China să devină aspiratională într-un segment dominat de nume istorice?