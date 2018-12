Zece jocuri pe care abia aștepți să le joci în 2019

Finalul anului este aproape și ne uităm către 2019 pentru a vedea ce jocuri vor fi lansate și care au potențialul să ne facă să pierem ore în șir în fața monitorului sau TV-ului.

Anul acesta a fost unul foarte bun din punct de vedere al jocurilor lansate și am avut parte de titluri bune precum God of War, Red Dead Redemption 2 sau Assassin’s Creed Odyssey.

2019 se anunță un an destul de bun și ne vom distra cu jocuri din toate genurile.Unele dintre ele au date de lansare ferme, altele doar orientative. Mai jos, câteva dintre jocurile video care mi-au atras atenția.

Anthem – PC, PS4, Xbox One – 22 februarie

După ce au făcut valuri cu Mass Effect pe parcursul mai multor ani, cei de la Bioware își încearcă din nou norocul cu un SF elaborat care arată spectaculos.

Conform celor de la Bioware, Anthem va fi format din două experiențe separate. Prima va consta într-o sesiune tradițională de tip single player, cu misiuni, multă libertate de mișcare și o poveste imersivă. A doua componentă a jocului va fi una cooperativă pe care o poți parcurge cu un prieten.

Există o legătură strânsă între cele două, dar nu implică faptul că nu te poți bucura de Anthem fără ajutorul unui prieten.

Vom vedea destul de curând dacă avem de-a face cu o clonă de Destiny sau va fi un joc original și distractiv.

Metro Exodus – PC, PS4, Xbox One – 22 februarie

Metro Exodus ar trebui să încheie trilogia FPS-urilor din tunelurile metroului moscovit începută în 2010 prin lansarea Metro 2033. Toate cele trei jocuri sunt inspirate de scrierile lui Dmitry Glukhovsky și relatează povești a căror acțiune se desfășoară în Moscova post-apocaliptică.

Primele două jocuri au fost primite bine de fani și de critici, iar Exodus ar trebui să fie cel puțin la fel de bun și mult mai arătos. Acesta este printre primele jocuri de pe piață care folosesc tehnologii noi pentru a profita la maximum de noile plăci video RTX de la Nvidia. Nvidia RTX vine cu o suită de unelte care le permite dezvoltatorilor de jocuri video să adauce ray-tracing și efecte de inteligență artificială, deep learning care ar trebui să facă jocurile mult mai realiste.

Tom Clancy’s The Division 2 – PC, PS4, Xbox One – 15 martie

Ubisoft a făcut o treabă destul de bună cu The Division, dar crede că poate mai bine și lansează The Division 2. Acțiunea se mută din New York în Washington, dar pare că jocul are aceeași combinație de acțiune, shooter și strategie, ca și prima iterație. Mi-a plăcut atmosfera din The Division și sper că și partea a doua să aibă parte de o atmosferă similară.

Un alt lucru pe care The Division 2 îl face în plus este că aduce raid-urile, misiuni în care șapte persoane lucrează în echipă pentru a elimina inamici puternici, în schimbul unor recompense frumoase.

Sekiro: Shadows Die Twice – PC, PS4, Xbox One – 22 martie

Creatorul jocurilor înfuriante (de mișto) Dark Souls sau Bloodborne a dezvăluit la E3 titlul Sekiro: Shadows Die Twice. Acesta este un joc de acțiune și aventură a cărui acțiune este plasată în Japonia medievală și care se anunță ca un fel de Dark Souls, dar mai dinamic unde accentul cade pe acțiune. Totuși, probabil că inamicii vor fi la fel de greu de învins la fel ca cei din Bloodbourne sau Dark Souls.

Days Gone – PS4 – 26 aprilie

Days Gone a fost anunțat în 2016, dar uite că ajungem în 2019 și jocul încă nu s-a lansat. Acesta a fost anulat de mai multe ori, dar acum îl vom avea sigur în aprilie 2019. De ce sunt nerăbdător să joc Days Gone? Din mai multe motive.

În primul rând, este un joc exclusiv PlayStation, iar ultimele titluri de acest gen au fost excelente, vezi The Last of Us, God of War sau Spider-Man.

În al doilea rând, pare o combinație dintre The Last of Us și Son’s of Anarcy.

În al treilea rând, pentru că are zombie care chiar par înfricoșători. Nu doar stau acolo și se îndreptă încet spre tine.

Control – PC, PS4, Xbox One

Control este un joc action third person în care jucătorul poate folosi puteri supranaturale pentru a manipula mediul înconjurător, dar poate apela și la arme tradiționale. Ceea ce este interesant la acest joc este modul de luptă și cum vei putea folosi mediul înconjurător pentru a elimina inamici, dar și pentru a te putea proteja.

Prezentarea pe care am văzut-o la E3 nu a fost extraordinară, dar sunt încrezător că va fi un joc bun pentru că este făcut de Remedy, studioul din spatele Max Payne, Alan Wake sau Quantum Break.

Rage 2 – PC, PS4, Xbox One

Jocul ăsta pare o nebunie, în cel mai bun sens al cuvântului. Pare ca și cum filmul Mad Max a fost transformat într-un joc video. Rage 2 este o combinație interesantă de joc open-world și shooter dinamic precum Doom sau Quake. Arme ai destule, moduri de atac la fel de multe, mai rămâne să aibă și o poveste decentă și avem un joc bun.

Gears 5 – PC, Xbox One

Gears 5 este continuarea celebrei serii Gears of War, dar de data aceasta personajul principal va fi Kate Diaz. Totuși, personaje importante din celălalte jocuri își vor face apariția în acest nou titlu.

Gears 5 continuă povestea începută în Gears of War 4, iar șeful The Coalition, studioul care realizează titlul, spune că acum vor face lucrurile altfel și că jocul va veni cu elemente noi. Din ceea ce am văzut în clipul lansat la E3 lucrurile arată bine. Poate așa mai câștigă și Xbox în popularitate.

Star Wars Jedi: Fallen Order – PC, PS4, Xbox One – noiembrie

Am pus acest joc pe listă pentru că de la Knights of the Old Republic încoace tot aștept un joc bun în universul Star Wars.

Nu știm foarte multe despre joc, nu am văzut imagini din joc și prezența acestui titlu pe listă este dată doar de speranța mea că va fi un joc frumos.

Știm că acțiunea acestuia va avea loc la cinci ani după evenimentele din filmul „Revenge of the Sith”. Numele personajului principal este Cal și este un padawan jedi care a supraviețuit măcelului făcut de Imperiu. Mai știm că jocul s-ar lansa cândva în noiembrie.

Skull & Bones – PC, PS4, Xbox One

Assassins Creed Black Flag a fost unul dintre cele mai bune jocuri din seria creată de Ubisoft, iar asta se datorează, cel puțin într-o oare care măsură, bătăliilor navale.

Așadar, dacă ești fan al simulatoarelor de lupte navale atunci ar trebui să stai cu ochii pe acest joc. Tema este una cu pirați și tot ce vine cu asta. Interesant este că jocul va avea și o componentă puternică de multiplayer unde poți să te bați cu alți jucători pentru comori și glorie.