Un joc vechi de cinci ani s-a vândut mai bine decât Fallout 76 în 2018

Fallout 76 nu a fost foarte bine primit de critici, însă asta nu pare să fii afectat prea mult vânzările jocului. Totuși, un joc vechi de cinci ani de zile se vinde mai bine decât proaspăta creație a celor de la Bethesda.

Potrivit firmei de cercetare NPD Group, în luna noiembrie în SUA Fallout 76 s-a clasat pe locul patru în materie de vânzări. Jocurile cele mai bine vândute în noiembrie au fost Battlefield V, Call of Duty: Black Ops și Red Dead Redemption 2 (ultimele două fiind lansate în octombrie).

Totuși, Bethesda nu a dezvăluit vânzările de copii digitale ale jocului. Dacă acestea s-ar fi pus la socoteală atunci poate Fallout 76 ar fi urcat în clasament.

Poate nu este drept să comparăm vânzările pe 2018 ale GTA V, joc lansat în 2013, cu vânzările ale Fallout 76 tot în acest an deoarece jocul celor de la Bethesda s-a lansat abia în noiembrie. Totuși, ai crede că jocul celor de la Rockstar și-ar mai fi pierdut din farmec după cinci ani.

Dacă te întrebai câți oameni au cumpărat jocul Fallout 76 atunci am un răspuns parțial pentru tine. Cei de la Sony ar fi dezvăluit, din greșelă, numărul de jucători de PS4 pentru anumite jocuri. Sony a dezvăluit, de exemplu, că 1,1 milioane de jucători au primit trofeul Cradle în jocul No Mans Sky, adică 28,9% din jucători. Folosind matematica putem afla că numărul total de jucători ai No Man Sky pe PS4 este de 3,9 milioane.

Același calcul a fost făcut și pentru Fallout 76 și jocul Bethesda are doar 407.000 de jucători pe PlayStation 4. Ca să facem o paralelă cu Grand Theft Auto V, jocul Rockstar are peste 51 de milioane de jucători doar pe platforma Sony.

Este clar că Bethesda a dat-o în bară cu Fallout 76 și va fi interesant de văzut cât timp compania va susține comunitatea și jocul cu actualizări sau dacă va renunța destul de repede la proiect pentru un alt joc.