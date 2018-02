SpaceX a lansat noua sa rachetă puternică Falcon Heavy și odată cu ea Elon Musk a intrat în istorie. Ceea ce mulți nu știu e că la bordul Tesla Roadster nu se află doar muzică și un manechin.

Tesla colindă spațiul la ora actuală, însă Musk nu și-a anunțat, în totalitate, planurile și intențiile pe care le are odată ce Falcon Heavy este lansată de pe rampa NASA. SpaceX a anunțat că în interiorul încărcăturii mașinii Tesla Roadster se află un sistem de stocare de tip „arch”. Acest sistem conține cărți ale lui Isaac Asimov.

Plasat în interiorul Tesla, obiectul misterios și mic este proiectat să reziste milioane de ani, poate miliarde, chiar și în medii extreme, ca cel din spațiu sau de pe suprafețele îndepărtate ale corpurilor planetare.

Micul dispozitiv de stocare este construit pentru arhivarea datelor pe termen lung și poate conține biblioteci de informații codificate. Potrivit Arch Mission Foundation, organizația nonprofit din California care se află în spatele tehnologiei, dispozitivul ar putea „conserva și răspândi cunoștințele omenirii în timp și spațiu, în beneficiul generațiilor viitoare”.

SpaceX stream host says the Roadster is carrying an “Ark” storage system that has Asimov’s Foundation series stored on it https://t.co/1mGbY6nCUg pic.twitter.com/FGCt4dIasC

— Sean O’Kane (@sokane1) 6 februarie 2018