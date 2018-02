Mașina Tesla trimisă de Elon Musk va avea alt traseu

Falcon Heavy, racheta care transportă în spațiu Tesla Roadster, mașina lui Elon Musk, ar o misiune mult mai grea decât întâlnirea cu Marte.

Falcon Heavy de la SpaceX merge mai departe decât era planificat inițial. Racheta care transportă mașina pare să fi depășit traiectoria și a pus Tesla pe o orbită care duce până în centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter.

După lansare, Tesla a navigat șase ore bune prin spațiu, călătorie difuzată și de SpaceX în timp real. Înainte ca racheta să-și de-a ultima „suflare” și să pună mașina pe orbita sa finală, proiectul suferă câteva modificări. Planul a mers chiar mai bine decât se așteptau oamenii și racheta a fost mai puternică decât era prevăzut.

Directorul executiv SpaceX, Elon Musk, a prezentat o hartă a orbitei finale, arătând cât de departe va călători mașina. Astfel, harta arată că va călători atât de mult în centura asteroizilor, încât va ajunge relativ aproape de orbita planetei pitică Ceres.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF

— Elon Musk (@elonmusk) 7 februarie 2018