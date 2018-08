De la Superman la Witcher: Henry Cavill vrea să-l joace pe Geralt

Netflix lucrează de aproximativ un an la adaptarea jocului video The Witcher într-un serial TV. Pentru că nu au menționat încă vreun actor pentru rolul principal, Henry Cavill și-a exprimat entuziasmul pentru a-l interpreta pe Geralt of Rivia.

Henry Cavill este unul dintre actori în vogă din ultimii ani. După ce s-a făcut cunoscut prin intermediul rolului din The Tudors, în urmă cu aproape un deceniu, Cavill l-a interpretat pe Superman în Man of Steel, Batman V. Superman și Justice League. Cel mai recent rol al său a fost tot într-un blockbuster, interpretându-l pe August Walker în Mission: Impossible – Fallout.

Când nu joacă în filme, Cavill este un gamer înrăit. A recunoscut în cadrul emisiunii Conan că a pierdut apelul de la Zack Snyder când a fost distribuit în rolul lui Superman pentru că se juca World of Warcraft.

După Warcraft, cel mai recent joc care i-a atras interesul actorului este Witcher. Creația polonezilor de la CD PROJECT RED, seria de RPG-uri cross-platform a reprezentat un succes răsunător la public în ultimii ani și, în curând, se va reflecta într-un serial Netflix, dezvăluit pentru prima oară în mai 2017. Jocurile și serialul au la bază seria de romane fantastice a lui Andrzej Sapkowski.

În decembrie 2017, am aflat că Lauren Schmidt Hissrich va ocupa poziția de producător și showrunner pentru serialul Witcher al celor de la Netflix. În trecut, Hissrich a fost responsabilă de Daredevil și The Defender, deci are experiență în transpunerea super eroilor fantastici pe micile ecrane.

Revenind la Cavill, în turneul pentru promovarea Mission: Impossible – Fallout, actorul le-a vorbit celor de la IGN despre Witcher 3. A spus că a terminat de curând jocul și-l consideră ca fiind un titlu foarte bun. Întrebat dacă s-ar vedea în pielea personajului principal din serialul Netflix, Henry Cavill a sărit în sus de bucurie. ”Absolut. Da, ar fi un rol grozav.” Actorul a spus că a citit și cărțile lui Sapkowski și sunt ”foarte, foarte bune”. Rămâne doar să vedem dacă Netflix va avea suficient de mulți bani pentru a-l aduce pe Cavill în ecuație.