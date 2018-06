Noi detalii despre serialul The Witcher de la Netflix

Seria de jocuri video The Witcher este una dintre cele mai celebrate din istoria recentă a jocurilor video și era normal ca acest lucru să atragă atenția producătorilor de film. Netflix a achiziționat drepturile și a anunțat că va produce un serial cu opt episoade cu Geralt of Rivia, în rolul principal.

Persoana desemnată pentru a realiza acest proiect este Lauren Schimidt Hissrich care a fost producător la mai multe seriale precum Parenthood, Daredevil sau The Defenders.

Hissrich are experiență ca scriitor fiind responsabilă de realizarea a mai multe episoade din producțiile menționate anterior. Ea și-a făcut debutul ca scriitor pentru celebrul serial politic The West Wing.

Hissrich este pasionată de Twitter, la fel de mult ca Donald Trump, și a dezvăluit faptul că pe 25 mai povestea principală a fost terminată și că „producția se mișcă foarte repede, dar un lucru este sigur: calitate înainte de viteză”. Drept urmare, probabil ne așteptăm la o lansare, cel mai devreme, undeva în 2020.

Tot ea a anunțat recent că se va începe castigul pentru serial, dar nu a dezvăluit care sunt actorii preferați pentru rolurile din serial. Interesant este faptul că pentru acestă producție nu se caută actori și actrițe doar din SUA/Hollywood, ci din toată lumea.

Pe lângă Geralt, rolurile disponibile sunt: Yennefer, Ciri, Roach (da, calul), Triss Merigold, Dandelion (cunoscut în cărți ca Jaskier), Cahir, Regis, Vilgefortz, Emhyr, Milva, Leo Bonhart, Borsch Three Jackdaws.

Pentru Geralt of Rivia există deja câteva sugestii, cea mai vehiculată și populară fiind Mads Mikkelsen, actorul cunoscut din producții ca Hannibal, The Hunt, Doctor Strange și Valhalla. Pentru Mikkelsen, fanii au făcut chiar și un trailer pentru a le arăta producătorilor serialului că s-ar potrivi. Printre favoriți se numără Viggo Mortensen (The Lord of The Rings), Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones) sau Travis Fimmel (Vikings).

Ce reiese din aceste informații este faptul că acțiunea primului sezon probabil se va învârti în jurul relației dintre Geralt și Ciri. De asemenea, producția va fi filmată în Europa de Est. „Show-ul ar putea exista oriunde în lume”.