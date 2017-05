The Witcher va avea parte de un serial produs de Netflix

O veste excelentă pentru împătimiții seriei The Witcher. Celebrele romane poloneze, din care s-a inspirat și seria de jocuri cu același nume, vor sta la baza unui nou serial produs de Netflix. Andrzej Sapkowski a scris opt cărți pe care s-a bazat universul mitic, iar un startup polonez de gaming, CD Projekt Red a văzut potențialul din spatele romanelor sale. Restul e istorie.

The Witcher are trei părți și este una dintre cele mai de succes și mai aclamate serii din istoria gamingului. Polonezii au dat lovitura cu jocul care se bucură de una dintre cele mai mari baze de fani din tot spectrul industriei. Titlul, care aparține genului RPG, urmărește povestea lui Geralt of Rivia, un vânător de demoni numit Witcher, care caută să își salveze ținutul.

În cadrul serialului care va fi produs de Netflix, va fi angajat și Sapkowski, creatorul universului Witcher, în calitate de consultatnt creativ. De asemenea, Tomas Baginski, regizorul celor trei clipuri de ”intro” care deschid fiecare parte a seriei de jocuri The Witcher, va fi regizorul a cel puțin un episod pe sezon.

Încă nu se știe despre ce va fi exact vorba în serial sau despre peste ce povești sau personaje vom da, îsnă producătorii serialului au spus că va fi vorba despre o familie care se va lupta pentru dreptate într-o lume necruțătoare. Netflix va co-produce serialul, în parteneriat cu un studio polonez, Platige Image, realatează IGN.

Cărțile și seria de jocuri nu au mers chiar mână în mână până acum. În cazul titlurilor scoase pe piață de CD Projekt Red a fost vorba mai mult de o adaptare, decât o povestire care să urmeze întocmai firlul narativ. În acest caz, Netflix se va concentra mai mult pe cărți decât pe jocuri, însă e de așteptat să vedem numeroase referințe bazate pe cunoscutele personaje din seria produsă de startup-ul polonez.