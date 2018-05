VIDEO Cum se vede cea mai recentă ieșire în spațiu a astronauților de pe Stația Spațială

Doi astronauți de pe Stația Spațială Internațională au fost nevoiți să facă o ieșire în spațiu pentru a efectua reparații la navă.

În timp ce soarele apunea, oarecum, peste Oceanul Indian, Ricky Arnold și Drew Feustel, doi astronauți de pe Stația Spațială Internațională, se pregăteau să iasă în spațiu pentru a repara un sistem de răcire cu probleme.

Aceasta este a 210-a ieșire în spațiu pentru ”vizitatorii” de pe Stația Spațială și a 50-a efectuată prin intermediul respectivii ieșiri. Sarcina principală a astronauților a fost să schimbe un subansamblu al unei pompe de de control, PFCS, și să mute o altă rezervă de acest fel într-un loc mai ușor accesibil, pentru viitoare reparații. Sistemul PFCS face parte din sistemul de răcire al stației și este necesar pentru a scoate amoniacul din interior.

Spacewalkers @Astro_Ricky and @Astro_Feustel partner up outside the Destiny laboratory module swapping thermal control gear to keep external station systems cool. https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/wav1b0azJW

— Intl. Space Station (@Space_Station) May 16, 2018