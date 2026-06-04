Dacia și sonda lambda: ce simptome apar când începe să obosească și cum influențează consumul

Ce face sonda lambda și ce simptome dă când se uzează

Sonda lambda citește compoziția gazelor de evacuare și ajută calculatorul să decidă dacă motorul funcționează cu amestec prea bogat sau prea sărac. Un amestec bogat înseamnă prea mult combustibil față de aer. Un amestec sărac înseamnă prea mult aer față de combustibil. Ambele situații pot crea probleme, dar în moduri diferite.

Când sonda trimite informații lente sau incorecte, motorul poate primi mai mult combustibil decât are nevoie. Rezultatul este un consum crescut, uneori fără alte simptome evidente. Poți observa că aceeași rută zilnică îți cere mai mult combustibil decât înainte sau că autonomia scade inexplicabil, deși stilul de condus nu s-a schimbat.

Un alt simptom este ralantiul ușor instabil. Motorul poate avea mici fluctuații, mai ales la cald, sau poate părea că nu merge la fel de rotund ca înainte. Nu întotdeauna sonda lambda este vinovată, dar intră pe lista de verificări, mai ales dacă apar erori legate de amestec sau emisii.

Accelerația poate deveni mai leneșă. Dacă amestecul este ajustat greșit, motorul nu răspunde la fel de curat. Uneori ai senzația că mașina ezită pentru o fracțiune de secundă sau că trebuie să apeși mai mult pedala pentru același rezultat. La motoarele mici, această diferență se simte mai ușor, pentru că rezerva de putere este oricum limitată.

Martorul check engine este cel mai clar semn că trebuie făcută diagnoză. Codurile pot indica direct sonda lambda, dar pot indica și amestec incorect. Atenție însă: o eroare de sondă lambda nu înseamnă întotdeauna că senzorul este defect. Poate fi o problemă de admisie falsă, injector, presiune combustibil, evacuare neetanșă sau catalizator.

Cum influențează consumul și ce verifici înainte să o schimbi

O sondă lambda lentă poate crește consumul fără să producă imediat simptome dramatice. Calculatorul motor încearcă să mențină arderea în parametri, dar dacă informația primită este greșită, corecțiile de combustibil se duc în direcția greșită. De aici apar consum mai mare, miros de combustibil nears sau emisii crescute.

Pe termen lung, mersul cu amestec prea bogat poate afecta catalizatorul. Combustibilul nears ajuns în evacuare poate supraîncălzi catalizatorul și îi poate reduce durata de viață. În acest caz, o piesă relativ accesibilă ignorată prea mult poate duce la o reparație mult mai scumpă.