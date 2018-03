Ce noutăți propune Sony în 2018, dacă vrei televizoare sau sisteme audio

Sony a avut recent un eveniment de lansare și prezentare a unor noi produse din segmentele audio, foto și TV, pregătite pentru 2018.

De la Sony am început să apreciez din ce în ce mai mult produsele audio, chiar dacă n-am ajuns la nivelul de audiofilie pe care colegul Alex îl are și despre care a povestit pe larg. Am testat câteva căști și câteva boxe portabile de la ei în trecut, iar acum am văzut și ceva versiuni actualizate ale produselor din trecut. Pe lângă asta, pentru 2018 sunt pregătite și câteva noutăți la capitolele multimedia.

Tehnologii noi în televizoare și mai noi

Primele noutăți pe care le voi trece în revistă se referă la capitolul televizoarelor. Aici, Sony aduce o nouă linie de televizoare pe piață, din gama BRAVIA OLED AF8 HDR 4K. Noile TV-uri folosesc procesoarele de imagine X1 Extreme, de fabricație proprie. astfel că dacă ești fan al filmelor de acțiune sau al altor producții unde lucrurile se desfășoară rapid. Datorită tehnologiei Motionflow XR, procesorul e capabil să creeze noi cadre pe care să le introducă între alte două deja existente, pentru a crea o imagine fluidă, dar și să reducă efectul unei imagini pe care ai continua s-o vezi chiar și după ce a dispărut (afterimage).

Sony aduce două noi game de televizoare pe piață, AF8 și XF90. Primele sunt oarecum un spinoff derivat din modelele A1, însă asta nu presupune dispariția liniei originale. Aceasta continuă pe segmentul flagship OLED, în vreme ce AF8 devine o gamă de sine stătătoare. Aceste noi televizoare sunt disponibile în variante de 55 și de 65 de inci, știu 4K și HDR, iar ecranele sunt de tip TRILUMINOS, cu suprafață acustică.

Noile televizoare XF90 sunt continuatori ai seriei XE90, de anul trecut, dar sunt derivate și din XE94/93. Odată cu acest nou model, televizoarele din serie au procesorul X1 Extreme, dar vin și cu contrast XDR îmbunătățit, de 6x, și cu X-Motion Clarity. Noile televizoare vin în patru variante de diagonală: 49, 55, 65 și 75 de inci.

Când ți-ai bătut boxa ultima oară?

Anul trecut testam boxa portabilă Sony SRS-XB40, cu un design destul de simplu, dar și cu luminițe adăugate. Anul acesta am văzut și varianta XB-41, care propune un design ușor diferit față de versiunea anterioară și pe care îl prefer. La capitolul audio lucrurile stau bine, deși ai de-a face ”doar” cu o boxă portabilă, n-ai prea vrea să o dai la volum maxim într-o cameră mică. Ai și Xtra Bass, dacă ai nevoie de joase mai puternice decât îți este oferit deja, dar poți aduce și sunete proprii prin niște lovituri semi-ușoare aplicate boxei.

N-am prea înțeles foarte bine conceptul acesta, dar am fost ușor amuzat. În funcție de momentul în care a ajuns o petrecere, poți considera că ai ajuns la nivelul la care le poți arăta prietenilor ce sunete scoate boxa atunci când o iei la palme.

Tot la capitolul bătaie avem niște boxe ceva mai puțin portabile, dar și mai puternice. MHC-V81D ar fi unul dintre aceste exemple. Așa cum te-ai obișnuit deja de la boxele anterioare, și acestea au luminițe, mai multe și mai intense, așa că dacă vrei să faci o petrecere cu stroboscoape, e ok. Boxa vine cu așa-zisul mod ”Taiko”, despre care nu aveam habar până să văd sistemele.

Ca să trecem la subiect, și în cazul de față îți poți bate boxa, doar că acum o vei face într-un stil de darabană. Dacă prima idee mi-ar fi surâs, la a doua am mari rețineri, poate și pentru că mi-a ajuns de câte bocăneli am auzit, de-a lungul anilor, cât a fost moda darabanelor.

Într-un registru ceva mai serios, Sony a prezentat și o pereche de căști wireless, modelul WF-SP700N. Sunt căști individuale care vin cu noise canceling și cu protecție împotriva apei, de tip IPX4, adică sunt rezistente la împroșcare cu apă.

Din păcate, nu sunt căști pe care să le folosești când înoți, dar sunt recomandate dacă practici alte sporturi unde te-ar incomoda firele.

Tot nou e și modelul MHC-M60D de la Sony, un sistem audio pentru acasă care e util dacă vrei să faci karaoke, deoarece are două intrări pentru microfon. Are și alte câteva setări prin care poți ajusta muzica în funcție de preferințe.

Competitor în segmentul camerelor de acțiune

Am revăzut și Sony RX0, o cameră foto de acțiune, ultracompactă, pe care aș vrea s-o văd în acțiune, doar că nu practic activități sportive unde s-ar justifica folosirea ei. Partea cea mai bună și noutatea despre cameră nu e dispozitivul în sine, ci posibilitatea extinsă de conectare. Poți lega acum 100 de camere foto la o unitate centrală, așa că dacă ai de unde să faci rost de multe camere și ai ceva interesant de surprins, s-ar putea să iasă ceva bun.

Sony continuă să-și dezvolte produsele din segmentele de piață pe care le acoperă, iar ăsta e un lucru bun. Aș fi vrut ceva mai mult pe segmentul audio, poate cu mai puține luminițe și cu mai puțină bătaie. Pe de altă parte, televizoarele chiar oferă o imagine bună, iar dacă ai buget să le adaugi un soundbar, ca să nu rămâi cu sistemul audio integrat, lucrurile nu doar arată, ci și sună mai bine.