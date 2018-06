Gluma rasistă cu Simona Halep îți arată cât suntem de ipocriți

Simona Halep e imaginea României în aceste zile, iar cei de la Charlie Hebdo s-au gândit să scoată țiganca din ea la suprafață, ca să te enervezi. Le-a și reușit.

Mai știi cine e Charlie Hebdo? Nu e nici vreun actor și nu e nici proaspăt transferat la FCSB; e revista de satiră din Franța care reușește să enerveze oameni de multă vreme. Pe unii i-a enervat atât de tare încât s-a lăsat cu mitraliere în sediu și cu mai mulți membri ai revistei ieșiți cu picioarele înainte de la lucru. La vremea aia s-a umplut internetul de #jesuischarlie, probabil am postat și eu ceva de genul, iar toată lumea s-a arătat solidară cu revista, cu victimele și cu mesajele transmise.

Normal, e amuzant să râzi de Mohammed și de caricaturile care-l portretizează în ipostaze de tot felul, chiar și pornografice. Probabil că ai râde și la alte glume pe care le publică Charlie Hebdo, că or fi despre evrei, despre negri, despre țigani în general sau despre vreun alt subiect sensibil. Și, în definitiv, e normal să râzi, chiar dacă poate sunt niște subiecte la care nu e frumos sau nu e bine să râzi. Umorul trebuie să fie despre orice, chiar dacă nu îți place.

Ai fost solidar cu Charlie Hebdo pentru că n-au râs de tine sau de lucruri cu care (încerci să) te identifici. Astăzi, însă, Charlie Hebdo a luat-o la țintă pe Simona Halep, iar mulți români s-au simțit lezați, de parcă Hebdo le-a zis de mamă și de morți. Caricatura e cea de mai jos, din care află ci o româncă a câștigat Roland Garros, iar românca strigă ”fiare vechi, fiare vechi!”, așa cum se mai strigă prin cartierele orașelor țării.

Pentru că Simona Halep îmi este neutră și nu-mi va fi vreodată mai mult, o asemenea caricatură e la fel de neutră. Nu e amuzantă din alte motive, dar nu pentru că Simona e asociată cu țiganii pe care îi știe toată Europa și pe care românii îi urăsc. Dar s-ar putea ca eu să fiu în minoritate, undeva pe un istm, între oamenii care o urăsc pe Simona Halep când pierde și între oamenii care ar lua-o acasă și ar pune-o în vitrină, așa cum ea și-a pus trofeele câștigate până acum.

Cei din urmă s-au pornit împotriva Charlie Hebdo, că e așa, că pe dincolo, iar asta nu face decât să arate cât de ipocriți suntem. Dacă vrei să râzi la glume, dă-i drumul, e ceva natural și chiar benefic, dar dacă vrei să tragi o linie între ”glume pe care le putem face” și ”subiecte despre care nu avem voie să glumim”, înseamnă că n-ai, de fapt, foarte mult umor. Mai ales când nu vrei să glumești despre Halep că e țigancă în viziunea ălora de la Hebdo.

Astfel de linii trasate pe teritoriul glumelor sunt extrem de arbitrare și nu fac decât să facă oamenii să se supere unii pe alții. Am glumit și glumesc despre orice, chiar și despre mine însumi și am găsit oameni pentru care linia asta e la fel de inexistentă. Alții, însă, s-au uitat urât pe mine când am cutezat să fac niște glume care la încalcă vreo credință, fie ea pe bune sau adoptată că e la modă.

Pe reddit și pe Facebook lumea e scandalizată de Charlie Hebdo, în diverse moduri. Unii sunt de părere că de-asta li s-a întâmplat ce li s-a întâmplat acum vreo trei ani, iar alții îi înjură birjărește, că așa e frumos. Există mulți critici vehemenți, care sunt ofuscați că Simona e asociată cu țiganii care fură și care fac nasoale prin Europa. Sunt și unii care ar vrea să dea cu piatra, dar nu sunt chiar genul care înjură șoferii care trec pe roșu, ci doar se enervează în sine. Oamenii ăștia caută niște justificări de genul ”îmi plac Charlie Hebdo, dar de data asta puteau să se abțină” sau ”îmi plac glumele lor, dar acum pare că nu mai aveau de ce să se lege”.

Pe față sau voalat, spiritul patriotico-sportiv e lezat. Va veni, însă, o vreme când vom putea râde de Simona Halep fără să riscăm să ne luăm bătaie de la vreun fan înfocat. Mai știi când lumea voia să-l pună pe Hagi președinte? Câți se mai atacă acum și câți fac mișto de el pentru că le-a avut mai mult cu fotbalul decât cu vorbele?

Toate glumele nașpa sunt bune până sunt despre mine sau despre ceva de care-mi pasă.

Conținutul articolelor din secțiunea Opinii reprezintă strict opiniile autorilor textelor și nu reprezintă neapărat poziția oficială a PLAYTECH.ro.