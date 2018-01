Simona Halep, cea mai bună tenismenă din lume și numărul 1 WTA la ora actuală, este extrem de pasionată de automobile. Asemenea evoluției din teren, Halep are în garaj numai mașini „premium” de sute de mii de euro.

Cu o avere de peste 20 de milioane de dolari câștigați din tenis și alte câteva milioane din sponsorizări, Simona Halep, 26 de ani, își poate permite orice automobil de serie.

În garajele de la Constanța ale tenismeniei există mai multe modele ce au prețul de catalog de peste 100.000 de euro bucata: un Porsche 911 Carrera S, un Porsche Panamera, un Range Rover, un Mercedes GLE 450 AMG sau un Mercedes CLS AMG.

Anul trecut, Simona Halep a semnat un parteneriat cu Mercedes-Benz Romania, iar aceștia i-au pus tenismenei la dispoziție pentru sezonul cald un model Mercedes-AMG S63 4MATIC Cabriolet.

“Mă bucur să am parte de susţinerea Mercedes-Benz Romania în acest an important, atât pentru mine, cât şi pentru Mercedes-AMG. Îmi doresc ca aniversarea a jumătate de secol de existenţă AMG să fie una memorabilă si, continuând tradiţia sportivă a grupului, să realizam cât mai multe performanţe împreună. (…) Sunt încrezătoare cu privire la această experiență incredibilă și sunt încântată să am Mercedes-Benz România alături în această călătorie”, spunea la vremea respectivă sportiva.

Ce putere are Mercedes-AMG S 63 4MATIC? Modelul Mercedes-AMG S 63 4MATIC, care se vinde în România cu 200.000 de euro, are sub capotă un motor biturbo V8 AMG de 5,5 litri şi dezvoltă 576 CP. Mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în 3,9 secunde şi are viteza limitată electronic la 250 km/h.

Modelul Porsche a fost un cadou din partea WTA. După ce a devenit numărul 1 mondial în luna octombrie a anului 2017, WTA i-a făcut cadou sportivei originare din Constanța un Porsche 911 GTS Cabriolet, care costa peste 110.000 de euro. Având însă parteneriat cu Mercedes, cel mai probabil automobilul a ajuns în posesia fratelui Simonei Halep.