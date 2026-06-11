Planul care pare desprins din SF: cercetătorii vor să întărească scutul magnetic al Pământului pentru a bloca furtunile solare
O echipă de cercetători din Statele Unite propune o soluție care până nu demult părea rezervată filmelor science-fiction: modificarea mediului spațial din jurul Pământului pentru a reduce efectele furtunilor solare extreme.
Conceptul, denumit StormWall, urmărește să ofere planetei un nivel suplimentar de protecție în fața unor evenimente care ar putea afecta sateliții, comunicațiile, sistemele de navigație și chiar rețelele electrice de la sol. Ideea vine într-un moment în care activitatea solară a atras din nou atenția oamenilor de știință, după mai multe furtuni geomagnetice puternice observate în ultimii ani, scrie Space Weather.
În prezent, apărarea principală a planetei împotriva particulelor încărcate venite de la Soare este magnetosfera, câmpul magnetic natural care înconjoară Pământul și deviază o mare parte din radiațiile periculoase. Totuși, în cazul celor mai intense erupții solare, această protecție nu este întotdeauna suficientă pentru a împiedica apariția unor perturbări importante.
Cum ar funcționa scutul artificial propus de cercetători
Proiectul dezvoltat de echipa coordonată de Brian Walsh, de la Universitatea Boston, presupune utilizarea unei rețele de șase nave spațiale amplasate pe orbită geostaționară.
Aceste vehicule ar transporta cantități mari de materiale precum bariu, litiu, sodiu sau calciu. În momentul în care sistemele de monitorizare detectează o furtună solară periculoasă îndreptată spre Pământ, substanțele ar fi eliberate în spațiu.
Expuse radiației solare, materialele s-ar transforma rapid într-un nor de plasmă încărcată electric. Acesta ar fi direcționat către zona magnetosferei orientată spre Soare, acolo unde are loc primul contact cu vântul solar.
Potrivit cercetătorilor, masa suplimentară introdusă în această regiune ar putea încetini procesele prin care energia provenită de la Soare pătrunde în câmpul magnetic al planetei. Astfel, o parte din energia furtunii ar fi deviată înainte de a produce efecte majore în apropierea Pământului.
Simulările indică o reducere semnificativă a impactului
Modelele computerizate realizate de echipă sugerează că sistemul nu ar opri complet furtunile geomagnetice, însă ar putea diminua considerabil intensitatea acestora.
În unele scenarii analizate de cercetători, efectele au fost reduse cu peste 50%, inclusiv în simulări inspirate de furtuna geomagnetică majoră care a avut loc în mai 2024.
Pentru implementarea unui astfel de proiect ar fi însă necesare cantități impresionante de materiale. Estimările arată că întreaga infrastructură ar avea nevoie de o încărcătură comparabilă cu cea transportată de aproximativ douăsprezece petroliere de mari dimensiuni.
Există și o limitare importantă: odată eliberate în spațiu și transformate în plasmă, materialele nu mai pot fi recuperate. Cu alte cuvinte, fiecare intervenție ar consuma definitiv resursele utilizate pentru crearea scutului temporar.
Autorii studiului susțin totuși că riscurile pentru mediul înconjurător ar fi reduse. Plasma generată s-ar dispersa rapid sub acțiunea vântului solar, fără să ajungă în atmosfera terestră și fără să lase efecte pe termen lung.
Dacă va deveni vreodată realitate, StormWall ar reprezenta una dintre cele mai ambițioase intervenții realizate de omenire asupra mediului spațial. Spre deosebire de multe alte sisteme de protecție, acesta nu ar putea apăra doar anumite regiuni ale lumii, ci întreaga planetă, transformându-se într-un adevărat scut global împotriva celor mai puternice furtuni venite dinspre Soare.