Planul care pare desprins din SF: cercetătorii vor să întărească scutul magnetic al Pământului pentru a bloca furtunile solare

În prezent, apărarea principală a planetei împotriva particulelor încărcate venite de la Soare este magnetosfera, câmpul magnetic natural care înconjoară Pământul și deviază o mare parte din radiațiile periculoase. Totuși, în cazul celor mai intense erupții solare, această protecție nu este întotdeauna suficientă pentru a împiedica apariția unor perturbări importante.

Cum ar funcționa scutul artificial propus de cercetători

Proiectul dezvoltat de echipa coordonată de Brian Walsh, de la Universitatea Boston, presupune utilizarea unei rețele de șase nave spațiale amplasate pe orbită geostaționară.

Aceste vehicule ar transporta cantități mari de materiale precum bariu, litiu, sodiu sau calciu. În momentul în care sistemele de monitorizare detectează o furtună solară periculoasă îndreptată spre Pământ, substanțele ar fi eliberate în spațiu.

Expuse radiației solare, materialele s-ar transforma rapid într-un nor de plasmă încărcată electric. Acesta ar fi direcționat către zona magnetosferei orientată spre Soare, acolo unde are loc primul contact cu vântul solar.

Potrivit cercetătorilor, masa suplimentară introdusă în această regiune ar putea încetini procesele prin care energia provenită de la Soare pătrunde în câmpul magnetic al planetei. Astfel, o parte din energia furtunii ar fi deviată înainte de a produce efecte majore în apropierea Pământului.

Simulările indică o reducere semnificativă a impactului

Modelele computerizate realizate de echipă sugerează că sistemul nu ar opri complet furtunile geomagnetice, însă ar putea diminua considerabil intensitatea acestora.

În unele scenarii analizate de cercetători, efectele au fost reduse cu peste 50%, inclusiv în simulări inspirate de furtuna geomagnetică majoră care a avut loc în mai 2024.