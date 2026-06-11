Reguli noi pentru șoferii care pleacă în Grecia și Bulgaria în 2026. Taxe, amenzi și obligații actualizate

Călătoria este mai rapidă după eliminarea controalelor la frontieră

Începând cu 1 ianuarie 2025, controalele de rutină la frontierele terestre dintre România și Bulgaria au fost eliminate, ceea ce înseamnă că șoferii nu mai sunt obligați să oprească pentru verificarea documentelor.

Totuși, autoritățile pot efectua controale aleatorii, astfel că documentele personale și cele ale mașinii trebuie să fie disponibile pe tot parcursul călătoriei.

Cât costă vinieta în Bulgaria în 2026

Pentru circulația pe drumurile naționale și autostrăzile din Bulgaria este obligatorie achiziționarea unei viniete electronice pentru autoturismele cu masa de până la 3,5 tone.

Tarifele valabile în 2026 sunt:

vinietă de o zi: 4,09 euro;

vinietă de weekend: 5,11 euro;

vinietă pentru 7 zile: 8 euro;

vinietă pentru o lună: 15,34 euro;

vinietă pentru trei luni: 28 euro;

vinietă anuală: 50 euro.

Noua vinietă de o zi, introdusă în februarie 2026, este destinată în special șoferilor care tranzitează Bulgaria pentru perioade scurte.

Noi tarife pe autostrăzile din Grecia

Spre deosebire de Bulgaria, Grecia utilizează sistemul de taxare la porțile de acces de pe autostrăzi.

În 2026 au intrat în vigoare noi tarife pe autostrada Egnatia Odos, una dintre cele mai folosite rute de către turiștii români care se îndreaptă spre vestul Greciei, Lefkada, Corfu sau Igoumenitsa.