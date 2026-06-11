Reguli noi pentru șoferii care pleacă în Grecia și Bulgaria în 2026. Taxe, amenzi și obligații actualizate
Românii care aleg să meargă cu mașina în Grecia sau să tranziteze Bulgaria în vara lui 2026 trebuie să fie atenți la mai multe modificări care vizează taxele de drum, regulile de circulație și sancțiunile aplicate șoferilor.
Deși călătoria este mai simplă după intrarea completă a României și Bulgariei în spațiul Schengen, există o serie de reguli noi care pot influența costul și desfășurarea vacanței.
Călătoria este mai rapidă după eliminarea controalelor la frontieră
Începând cu 1 ianuarie 2025, controalele de rutină la frontierele terestre dintre România și Bulgaria au fost eliminate, ceea ce înseamnă că șoferii nu mai sunt obligați să oprească pentru verificarea documentelor.
Totuși, autoritățile pot efectua controale aleatorii, astfel că documentele personale și cele ale mașinii trebuie să fie disponibile pe tot parcursul călătoriei.
Cât costă vinieta în Bulgaria în 2026
Pentru circulația pe drumurile naționale și autostrăzile din Bulgaria este obligatorie achiziționarea unei viniete electronice pentru autoturismele cu masa de până la 3,5 tone.
Tarifele valabile în 2026 sunt:
- vinietă de o zi: 4,09 euro;
- vinietă de weekend: 5,11 euro;
- vinietă pentru 7 zile: 8 euro;
- vinietă pentru o lună: 15,34 euro;
- vinietă pentru trei luni: 28 euro;
- vinietă anuală: 50 euro.
Noua vinietă de o zi, introdusă în februarie 2026, este destinată în special șoferilor care tranzitează Bulgaria pentru perioade scurte.
Noi tarife pe autostrăzile din Grecia
Spre deosebire de Bulgaria, Grecia utilizează sistemul de taxare la porțile de acces de pe autostrăzi.
În 2026 au intrat în vigoare noi tarife pe autostrada Egnatia Odos, una dintre cele mai folosite rute de către turiștii români care se îndreaptă spre vestul Greciei, Lefkada, Corfu sau Igoumenitsa.
Costul unei călătorii între Igoumenitsa și Salonic este de aproximativ 7 euro, în timp ce traseul Ioannina – Salonic costă în jur de 5 euro.
Plata se poate face cu numerar, card bancar sau prin sistemele electronice EgnatiaPass și E-pass.
Grecia a înăsprit Codul Rutier
Una dintre cele mai importante schimbări vizează limitele de viteză în localități. Pe multe străzi urbane limita a fost redusă la 30 km/h, măsură aplicată pentru creșterea siguranței rutiere.
Amenzile pentru depășirea vitezei au devenit considerabil mai severe:
- până la 20 km/h peste limită: amendă de 150 euro;
- peste 30 km/h peste limită: amendă de 350 euro și suspendarea permisului pentru 30 de zile;
- peste 50 km/h peste limită: amendă de 700 euro și suspendarea permisului pentru 60 de zile.
În cazurile grave, sancțiunile pot ajunge până la 2.000 de euro și suspendarea dreptului de a conduce pentru perioade mult mai lungi.
Autoritățile elene sancționează acum și comportamentul considerat agresiv în trafic, inclusiv schimbările bruște de bandă, nefolosirea semnalizării sau blocarea circulației.
Bulgaria a mărit controalele și poate încasa amenzile pe loc
În Bulgaria, legislația rutieră permite autorităților să solicite plata imediată a amenzilor aplicate șoferilor străini.
În cazul în care sancțiunea nu este achitată, poliția poate reține certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare ale vehiculului.
Limitele de viteză rămân:
- 50 km/h în localitate;
- 90 km/h în afara localităților;
- 120 km/h pe drumurile expres;
- 140 km/h pe autostrăzi.
Amenzile pentru lipsa vinietei pot depăși 150 de euro, iar circulația pe banda de urgență poate fi sancționată cu amenzi de peste 2.600 de lei și suspendarea permisului.
Ce trebuie să ai în mașină
Atât în Bulgaria, cât și în Grecia, este recomandat să ai la bord:
- trusă medicală;
- triunghi reflectorizant;
- stingător;
- veste reflectorizante;
- documentele personale și ale autoturismului.
De asemenea, șoferii care pleacă spre Grecia trebuie să ia în calcul și costurile suplimentare pentru traversarea Podului Prieteniei de la Giurgiu, precum și achiziționarea rovinietei pentru drumurile din România înainte de ieșirea din țară.
O verificare atentă a documentelor și a regulilor locale poate face diferența dintre o vacanță liniștită și una încheiată cu amenzi costisitoare.