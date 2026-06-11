Windows 11 se împiedică iar de propriile actualizări. Microsoft confirmă eroarea care blochează update-urile lunare pe unele PC-uri

Cine este afectat de eroarea Windows Update

Potrivit Microsoft, problema apare pe o categorie limitată de dispozitive care au trecut printr-un upgrade către Windows 11 24H2 sau 25H2. Asta înseamnă că nu orice PC cu Windows 11 este vizat, ci mai ales unele sisteme care au pornit de la versiuni mai vechi și au fost aduse ulterior pe cele mai noi versiuni ale sistemului de operare.

În istoricul Windows Update, utilizatorii pot vedea mesajul de instalare eșuată, însoțit de codurile 0x80073712 sau 0x800f0993. Primul este asociat, în general, cu probleme ale magazinului de componente Windows, iar al doilea indică o eroare legată de pachetele necesare pentru actualizare. Cu alte cuvinte, sistemul nu găsește sau nu poate folosi corect anumite elemente de care are nevoie pentru a finaliza instalarea.

Microsoft spune că, pentru PC-urile personale și pentru anumite dispozitive enterprise neadministrate, remedierea ar trebui să ajungă automat după o repornire a sistemului. Compania precizează că dispozitivele noi din aceste categorii nu ar trebui să mai fie afectate după 19 mai 2026, ora 18:30 PT, iar un restart poate grăbi aplicarea soluției.

Situația devine mai complicată pentru sistemele care au fost deja actualizate la Windows 11 24H2 sau 25H2 și pe care problema este deja prezentă. În aceste cazuri, Microsoft spune că eroarea nu va fi rezolvată automat doar prin actualizările preventive lansate pentru upgrade-uri viitoare.

Ce soluție indică Microsoft pentru PC-urile blocate

Pentru dispozitivele deja afectate, Microsoft recomandă eliminarea manuală a unui pachet problematic, prin Command Prompt rulat cu drepturi de administrator. Comanda indicată de companie este:

dism /online /remove-package /packagename:Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~26100.1742.1.10

Această soluție este destinată mai ales utilizatorilor avansați și administratorilor IT, pentru că intervenția în pachetele Windows nu este genul de operațiune care ar trebui făcută la întâmplare. Dacă metoda nu rezolvă problema, Microsoft indică o variantă mai amplă: un upgrade in-place pentru Windows 11, adică reinstalarea sistemului peste instalarea existentă, cu păstrarea fișierelor și aplicațiilor, acolo unde procesul este făcut corect.