Windows 11 se împiedică iar de propriile actualizări. Microsoft confirmă eroarea care blochează update-urile lunare pe unele PC-uri
Microsoft a confirmat o nouă problemă care afectează instalarea actualizărilor lunare pe anumite PC-uri cu Windows. De această dată, eroarea apare pe unele dispozitive care au fost actualizate la Windows 11 24H2 sau Windows 11 25H2, după ce anterior rulau Windows 10 21H2, Windows 10 22H2 sau Windows 11 23H2. Nu este vorba despre toate calculatoarele, ci despre un procent mic de sisteme, dar efectul este suficient de deranjant: update-urile cumulative din iunie 2026 pot refuza să se instaleze.
Utilizatorii afectați pot vedea în Windows Update codurile de eroare 0x80073712 sau 0x800f0993. În termeni simpli, sistemul încearcă să instaleze actualizarea lunară, dar procesul eșuează, iar PC-ul rămâne blocat într-un scenariu neplăcut: are nevoie de patch-uri de securitate, dar nu le poate aplica. Problema este cu atât mai importantă cu cât actualizările lunare Windows nu aduc doar funcții noi sau mici ajustări, ci și remedieri pentru vulnerabilități.
Cine este afectat de eroarea Windows Update
Potrivit Microsoft, problema apare pe o categorie limitată de dispozitive care au trecut printr-un upgrade către Windows 11 24H2 sau 25H2. Asta înseamnă că nu orice PC cu Windows 11 este vizat, ci mai ales unele sisteme care au pornit de la versiuni mai vechi și au fost aduse ulterior pe cele mai noi versiuni ale sistemului de operare.
În istoricul Windows Update, utilizatorii pot vedea mesajul de instalare eșuată, însoțit de codurile 0x80073712 sau 0x800f0993. Primul este asociat, în general, cu probleme ale magazinului de componente Windows, iar al doilea indică o eroare legată de pachetele necesare pentru actualizare. Cu alte cuvinte, sistemul nu găsește sau nu poate folosi corect anumite elemente de care are nevoie pentru a finaliza instalarea.
Microsoft spune că, pentru PC-urile personale și pentru anumite dispozitive enterprise neadministrate, remedierea ar trebui să ajungă automat după o repornire a sistemului. Compania precizează că dispozitivele noi din aceste categorii nu ar trebui să mai fie afectate după 19 mai 2026, ora 18:30 PT, iar un restart poate grăbi aplicarea soluției.
Situația devine mai complicată pentru sistemele care au fost deja actualizate la Windows 11 24H2 sau 25H2 și pe care problema este deja prezentă. În aceste cazuri, Microsoft spune că eroarea nu va fi rezolvată automat doar prin actualizările preventive lansate pentru upgrade-uri viitoare.
Ce soluție indică Microsoft pentru PC-urile blocate
Pentru dispozitivele deja afectate, Microsoft recomandă eliminarea manuală a unui pachet problematic, prin Command Prompt rulat cu drepturi de administrator. Comanda indicată de companie este:
dism /online /remove-package /packagename:Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~26100.1742.1.10
Această soluție este destinată mai ales utilizatorilor avansați și administratorilor IT, pentru că intervenția în pachetele Windows nu este genul de operațiune care ar trebui făcută la întâmplare. Dacă metoda nu rezolvă problema, Microsoft indică o variantă mai amplă: un upgrade in-place pentru Windows 11, adică reinstalarea sistemului peste instalarea existentă, cu păstrarea fișierelor și aplicațiilor, acolo unde procesul este făcut corect.
În paralel, Microsoft a lansat în Patch Tuesday-ul din iunie 2026 mai multe actualizări menite să prevină apariția problemei în timpul upgrade-urilor către Windows 11. Pentru Windows 11 24H2 și 25H2, actualizarea relevantă este KB5094126, care aduce build-urile OS 26100.8655 și 26200.8655 și include remedieri de securitate, alături de îmbunătățiri preluate din actualizarea opțională precedentă.
Aceasta nu este prima problemă recentă legată de Windows Update. În ultimele luni, Microsoft a remediat și alte erori de instalare, inclusiv probleme care produceau codul 0x80073712 după update-uri preview din martie 2026 sau eroarea 0x800f0922 la instalarea actualizării de securitate din mai 2026. Pentru utilizatori, imaginea de ansamblu este destul de clară: Windows Update rămâne esențial pentru securitate, dar și una dintre zonele în care fiecare versiune nouă poate aduce surprize neplăcute.
Pentru cei afectați, primul pas rămâne verificarea istoricului din Windows Update și repornirea sistemului. Dacă eroarea persistă, soluțiile recomandate de Microsoft trebuie aplicate cu atenție, ideal după salvarea datelor importante. Un update ratat nu înseamnă automat un PC compromis, dar înseamnă că sistemul rămâne fără cele mai noi remedieri, iar asta poate deveni o problemă serioasă dacă situația se prelungește.