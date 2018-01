Cealaltă viață din Silicon Valley: droguri, orgii și petreceri exclusiviste

Unii dintre cei mai influenți oameni din Silicon Valley sunt participanți constanți la petreceri scandaloase și exclusiviste, pline de sex și droguri.

Cam o dată pe lună, într-o vineri sau sâmbătă seara, mai marii din Silicon Valley se adună la petreceri înțesate de sex și droguri. Locațiile diferă – de la un conac luxos în San Francisco’s Pacific Heights la o casă somptuoasă din Atherton sau Hillsborough. Uneori, participanții călătoresc către vreun castel din Napa Valley sau către o plajă privată din Malibu, iar petrecerea se extinde tot weekendul. Locurile se schimbă, dar petrecăreții și scopurile rămân la fel.

Participanții nu sunt jenați sau rușinați să povestească despre ce se întâmplă la petreceri. Din contră, ei vorbesc cu mândrie despre felul în care schimbă tradițiile în viața lor privată, în aceeași manieră în care schimbă tehnologia în viața profesională. Cu toate acestea, puțini au fost dispuși să împărtășească ce se întâmplă la aceste petreceri fără protecția anonimității.

Cine vine și ce se întâmplă în spatele ușilor închise din Silicon Valley

La petreceri, bărbații care merg sunt investitori, antreprenori cunoscuți și directori de top. Femeile sunt însă din cu totul altă poveste. Atât timp cât sunt atractive, tinere și doritoare, nu au nevoie de vreun CV. Unele din ele lucrează în domeniul proprietăților imobiliare sau al relațiilor publice. De cele mai multe ori, raportul femei – bărbați de la evenimentele de acest tip este de 2 la 1.

Petrecerile variază, întrucât unele sunt dedicate în totalitate sexului, pe când altele permit drogurilor și alcoolului să se strecoare în ecuație. Bărbații pot participa doar dacă au fost invitați direct de gazdă și pot aduce cu ei oricâte femei doresc, dar nu și bărbați. Invitațiile se împart prin viu grai, Facebook, Snapchat sau chiar hârtie. În ele nu se regăsesc, de obicei, aluzii sexuale, dar invitații înțeleg oricum despre ce este vorba. „Oricine altcineva care privește din exterior ar spune: «Oh, Doamne, asta este al naibii de greșit»”, a zis o antreprenoare. „Dar oamenii care participă au o percepție diferită asupra a ceea ce se întâmplă”.

Noaptea începe cu sosirea petrecăreților înainte de cină. Ei sunt verificați de paznici, pentru a se asigura că au fost invitați. Uneori, mâncarea este asigurată prin catering, alteori oamenii gătesc împreună. Spre sfârșitul cinei apar și drogurile, în principal ecstasy. Uneori, tabletele de ecstasy sunt realizate sub forma logo-urilor companiilor de tehnologie. Când drogul începe să își facă efectul, petrecăreții încep să facă sex în doi, trei sau mai mulți. Ei se retrag într-o cameră liberă sau aleg să rămână în văzul lumii.

Aceste orgii nu sunt cu adevărat secrete. Nimeni nu este obligat să participe și nimeni nu ascunde nimic, nici măcar dacă sunt căsătoriți sau într-o relație serioasă. Mulți sunt invitați ca și cupluri, pentru că relațiile deschise sunt considerate din ce în ce mai mainstream. Participanții sunt, de obicei, discreți în restul timpului. Un antreprenor povestește că sunt invitați doar aceia care sunt de încredere și care sunt dispuși să se joace. „Poți alege să nu te culci cu cineva anume, dar nu poți să nu te culci cu nimeni, pentru că asta ar fi voyeurism”, a zis el. „Așa că dacă nu participi, nu vii”.

O femeie care a participat la o astfel de petrecere, în iunie 2017, își amintește cu groază de experiență. Pe atunci, i s-a oferit ecstasy pentru a se simți mai relaxată și pentru a-i plăcea să fie atinsă. Inhibițiile ei s-au disipat, iar un fondator al unei companii a întrebat dacă o poate săruta. Femeia a întrebat dacă pe soția lui, care se afla lângă, nu o deranjează.

Aceasta din urmă a confirmat că nu, așa că cei doi s-au sărutat. Tânăra își amintește că s-a simțit inconfortabil, ca și cum a fost obligată. A încercat apoi să plece de lângă cuplu, însă bărbatul a continuat să o urmărească.

O scurtă explicație despre viața asta din Silicon Valley

Mulți dintre participanții la aceste orgii din Silicon Valley au ceva unic în comun. Mai exact, adolescența lor a fost lipsită de contacte cu sexul opus. Un venture capitalist căsătorit a povestit că în anii adolescenței, juca jocuri pe computer și nu a mers la vreo întâlnire până la 20 de ani. Acum, ajuns la maturitate, se află într-un cerc de experți în tehnologie care au banii și resursele necesare pentru a-și explora toate dorințele. După atâția ani de restricții, el trăiește o fantezie, iar soția lui îi este alături.

Când vine vorba de antreprenori femei, refuzarea invitațiilor le mută direct în categoria copiilor nepopulari. Una din ele a vorbit despre cum stau lucrurile. „Este foarte greu să creezi o conexiune personală cu un investitor bărbat, iar, dacă reușești, devine atras de tine. Ei cred că faci parte din cercul lor intim, iar în San Francicsco asta înseamnă că vei fi invitată la un soi de orgie”.

Problema cea mai mare este că ce se întâmplă la aceste orgii nu rămâne doar acolo.

Sexul fără obligații lăudat de atâția bărbați din sfera tehnologiei are consecințe asupra afacerii din Silicon Valley. Mai mult, perpetuează ideea că femeile sunt simple jucării sexuale, menite să satisfacă bărbații prin orice mijloace. Creionează un portret îngrijorător al societății actuale, în care bărbații dețin frâiele puterii, iar femeile se complac în submisiune, crezând naiv că altă cale nu există.

Informațiile din acest articol au fost prezentate de Vanity Fair drept o adaptare după cartea „Brotopia: Breaking Up the Boys’ Club of Silicon Valley”, care va fi lansată pe 6 februarie 2018.