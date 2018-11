Ce s-a schimbat: jocurile de acum sunt imense, iar internetul rapid e indispensabil

Jocurile video sunt mai mari ca niciodată, iar problema afectează atât posesorii de PC-uri, cât și pe cei de console. Faptul că vorbim de actualizări de 50GB este încă un detaliu supărător, mai ales dacă ai o conexiune lentă la internet.

O experiență decentă de gaming în 2018 a devenit atent corelată cu două lucruri, spațiul liber pe hard disk și o conexiune rapidă la internet. Exemplele în acest sens sunt foarte multe. Red Dead Redemption 2 ocupă 105GB de spațiu, Shadow of War necesită 98GB, iar Final Fantasy XV atinge valoarea astronomică de 150GB.

În secolul în care trăim, faptul că cel mai nou Call of Duty are nevoie de ”doar” 80GB ar trebui să se reflecte în mulțumiri pentru dezvoltator.

Dimensiunea jocurile este doar o parte a stresului de care ai parte ca gamer la ora actuală. În contextul în care cumperi majoritatea jocurilor în format digital, un abonament ”solid” la internet în tandem cu un router capabil sunt indispensabile.

Nimic nu este mai frustrant decât să aștepți câteva luni un nou joc, doar pentru a-ți da seama că ai inițiat instalarea și mai ai de așteptat opt ore până se termină descărcarea.

Dezvoltatorii de jocuri par să fie imuni la faptul că nu avem toți acasă internet prin fibră optică și un abonament de 1000Mbps. Să zicem că șii deja că ai probleme cu internetul sau că stai prost cu răbdarea și îți cumperi jocul din magazin, pe disc, în format convențional.

Tot efortul tău este este redus la zero de un gigant precum Bethesda.

Creatorii Fallout 76 au anunțat că lansează un patch de 47GB pentru versiunea de PS4 a titlului, în contextul în care download-ul inițial a fost de 53GB. Partea bună este că, la final, jocul își va păstra dimensiunea și ar trebui să fie mai rapid, mai stabil și mai interesant datorită un nou mod PVP.

Toate astea nu compensează însă faptul că vei pierde cel puțin o noapte descărcându-l de pe internet. Posesorii de PC și Xbox trebuie să tolereze un patch de 15GB, dar nici acela nu este mic în comparație cu jocurile de acum câțiva ani.

Particularitățile de mai sus reprezintă doar o parte infimă a unui trend care afectează întreaga industrie, iar gamerii care își doresc titluri fotorealiste trebuie să-l suporte. Nu ai ce să faci, decât să înțelegi, măcar parțial, cum s-a ajuns aici.

Jocurile de top sunt mai mari ca niciodată și tragem ponoasele cu toții

Este important de reținut că trendul din titlu afectează doar jocurile din segmentul AAA. În această categorie, intră Red Dead Redemption, Call of Duty, Battlefield sau Fallout. În mare parte, este vorba de titluri de la dezvoltatori cunoscuți precum Rockstar Games, EA Games, Blizzard sau Bethesda.

Întotdeauna vor exista jocuri indie micuțe, precum Stardew Valley sau Super Meat Boy Forever, dar acelea sunt excepții de la regulă.

În privința motivelor pentru care ne confruntăm cu jocuri de dimensiuni astronomice, totul pleacă de la texturile de dimensiuni mai mari, sunetele de calitate mai bună și lumile virtuale incredibil de ample. Faptul că poți pierde zile întregi în Red Dead Redemption 2 sau Witcher 3 aproape că ți se pare normal să se reflecte într-un spațiu ocupat foarte mare.

Nu ajută nici scăderea prețului per GB de stocare. Un hard disk de 4TB costă 450 de lei, iar un Red Dead Redemption 2 costă 270 de lei. Este imposibil să înțeleagă un dezvoltator de ce te-ai arunca la o investiție semnificativă într-un joc, dacă nu ți-ai rezolvat problema cu spațiul.

Pe vremea mea, jocurile erau altfel

De curând, Metal Gear Solid a împlinit 20 de ani. Titlul lansat în 1998 a revoluționat grafica 3D, iar un cadru precum cel de mai sus părea efectiv revoluționar raportat la experiențele anterioare. Faptul că existau umbre și personajele purtau mai multe straturi individuale de haine compensa capul pătrățos sau faptul că nu identificai trăsăturile feței.

Acesta era viitorul și nu se putea merge decât în sus. La momentul respectiv, nu era vorba de tehnologii avansate de randare și postprocesare. Texturile bidimensionale erau postate peste niște poligoane 3D și îți dădeau iluzia de detaliu și profunzime.

Pe lângă faptul că dezvoltatorii încercau la momentul respectiv să se adapteze la noul mediu, motivul pentru care grafica arăta așa în cazul Metal Gear Solid are legătură cu puterea de calcul din consolele de la acea vreme. Nu ajuta nici rezoluția la care un PlayStation 1 putea genera conținut pe TV-ul tău ”cu tub”.

Rezoluția nativă de la acea vreme era de 320 x 240 pixeli, iar acum, dezvoltatorii fac eforturi ca jocurile să arate impecabil la o rezoluție 4K – Ultra HD. Până și jocurile de telefon trebuie să arate superb la o rezoluție HD de 1280 x 720 sau Full HD – 1920 x 1080 pixeli.

Metal Gear Solid era considerat revoluționar pentru 1998 și datorită dimensiunii sale ”atronomice”. Ocupa două CD-uri și se reflecta într-un spațiu total de 1,5GB. Jocurile de PC de la acea vreme puteau fi mai mari decât atât, dar cu siguranță nu arătau semnificativ mai bine.

Pentru comparație, cadrul de mai sus este desprins din Metal Gear Solid 5 lansat în 2015 și, dacă nu te uiți atent, l-ai putea defini ca fiind fotorealist. Lumina se reflectă superb prin geam, iar trăsăturile feței și părul sunt încărcate de detalii.

Până și faptul că vezi reflexii diferite pe suprafețe diferite, reprezintă o particularitate devenită standard în industrie în ultimii ani. Acum, nu mai este vorba de pixeli sau poligoane care îți sar în ochi, ci de detalii umane.

În aer, există fum, ceață sau alte particule care influențează mediul înconjurător și modul în care, tu ca jucător, interacționezi cu el. Ajută la realism și faptul că poți interacționa cu o mare parte din mediul ambiant, poți distruge o mare parte din el și te poți folosi de elemente la care în trecut te uitai ca la tablouri. Ca referință, la momentul lansării, Metal Gear Solid V a ocupat de 20 de ori mai mult spațiu decât versiunea din 1998.

Pe partea experienței audio, este cel puțin remarcabil ce au reușit creatorii unor jocuri să realizeze în materie de imersiune în mediul ambiant. Din păcate, ca o lume întreagă să te sensibilizeze cu sunete spațiale și muzică de înaltă rezoluție, necesită spațiu. Cadrul de mai sus este din Titanfall.

Lansat în 2014, jocul avea nevoie de 35GB de spațiu doar pentru sunete necompresate. Acestea erau utile în acest format pentru a pune mai puțină presiune pe procesorul consolei sau computerului în timpul unei sesiuni intense de gaming.

Un joc aparent infinit are nevoie de spațiu fără limite

Ca un joc să nu ți se pară că te limitează din prisma libertății de mișcare, trebuie să-ți pună la dispoziție o hartă de dimensiuni generoase în care să-ți desfășori activitatea. Așa a fost din totdeauna. Până la GTA V, nu vorbeam însă de titluri cu adevărat ”open world” (lume deschisă).

Experiența din ultimul GTA a fost atât de complexă și de elaborată încât jocul continuă să atragă noi gameri la cinci ani după lansare. În plus, sunt oameni care se joacă Grand Theft Auto V de cinci ani și încă descoperă locuri noi sau părți neexplorate ale hărții.

Ca acest lucru să fie posibil, Rockstar Games a integrat în joc spații din ce în ce mai mari. În 2001, GTA III a fost considerat cel mai mare joc din prisma dimensiunii hărții pe care o puteai explora fără restricții. Au trecut doar 3 ani, iar în 2004, GTA: San Andreas îți punea la dispoziție un spațiu de trei ori mai mare.

În GTA V spațiul este de 10 ori mai mare și se extinde pe o varietate foarte mare de forme de relief, tipuri de teren și nu numai. Nu s-a făcut încă o comparație între GTA V și Red Dead Redemption 2, dar jocul lansat în 2018 este foarte probabil să fie semnificativ mai amplu.

Principiul de mai sus din GTA se aplică și în cazul noilor iterații a multor jocuri moderne precum Far Cry, Assassin`s Creed, Just Cause, Borderlands, The Elder Scroll, Fallout sau The Witcher. Întodeauna vor exista excepții de la regulă în jocuri moderne precum Street Fighter sau Overwatch.

Acestea sunt însă titluri de arenă și, deși îți mențin interesul viu pentru perioade îndelungate de timp, acolo nu este vorba de libertate de mișcare, ci de a te perfecționa în spațiul redus.

O extrapolare a unui joc precum Just Cause 3 în lumea reală s-ar reflecta într-un pătrat cu latura de aproximativ 30 de kilometri. Deși multe elemente din hartă se repetă, iar aceleași texturi pot fi folosite în foarte multe circumstanțe, când ai în vedere o suprafață atât de mare de explorat, trebuie să te aștepți că spațiul ocupat pe hard disk va fi pur și simplu imens.

Este vreo șansă ca situația să se mai remedieze vreodată

Pe termen scurt și mediu, probabilitatea ca jocurile să mai redevină vreodată mici nu se întrezărește. În schimb, putem spera ca o conexiune la internet să devină mai rapidă. Se fac avansuri semnificative pe partea de streaming a jocurilor randate în cloud, pe ferme de servere aflate la mii de kilometri distanță.

Nvidia și Sony au făcut progrese semnificative în această direcție, iar cea mai recentă dovadă pe marginea aceluiași mecanism a fost oferită de Google și este superbă.

Deși nu te poți juca încă în România Assassin`s Creed Odyssey prin intermediul Google Project Stream, cei care l-au putut experimenta în acest format au fost foarte plăcut impresionați. Pe un hardware semnificativ mai lent decât cel dintr-o consolă, te poți juca un titlu incredibil de complex lansat în 2018.

Nu-ți trebuie decât o connexiune stabilă la internet de mare viteză. Google recomanda o lățime de bandă minimă de 25Mbps pentru gaming în Full HD.

Nintendo și Microsoft, fac și ele investiții pe partea de streaming. Mulți sunt de părere că viitoarele console vor fi construite aproape exclusiv în jurul unei forme de streaming. Abia atunci, spațiul de stocare nu va mai fi o problemă, investițiile în upgrade-uri de hardware vor deveni inutile și nu va mai rămâne decât problema internetului care trebuie să zbârnâie în fiecare colț al locuinței.