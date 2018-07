Samsung Galaxy S10 va fi mai rapid și mai eficient dintr-un singur motiv

Samsung Galaxy S10 va fi lansat abia în februarie 2019. Până atunci e timp suficient ca producătorul să își facă suficiente cipuri de generație nouă.

Samsung Galaxy S10 va folosi memorii RAM LPDDR4X, generație nouă, realizate prin procesul de fabricaţie pe 10 nm. Astfel, viitorul telefon ar trebui să fie mai performant în timp ce consumă mai puțină energie. E relevant, dat fiind că încă de la Galaxy Note 9 a început să vorbească de ce autonomie poate furniza.

Noile cipuri care se vor regăsi și în Samsung Galaxy S10 vor avea o capacitate de 16 Gb. Compania deja a construit un modul RAM LPDDR4X de 8 GB, care este cu 20% mai mic decât cel din generația precedentă. Consumul de energie ar fi redus cu 10%. Pe termen lung, independent de Samsung Galaxy S10, sud-coreenii vor să dezvolte noua gamă cu peste 70%.

Tot independent de telefonul pe care îl va prezenta în 2019, Samsung va avea soluţii LPDDR4X de 4 GB, 6 GB şi 8 GB pentru toate categoriile de dispozitive mobile. Cel mai probabil nu va trece la 8 GB pentru Samsung Galaxy S10, dar e de așteptat să vedem în viitorul Note (dacă va mai exista) o așa cantitate de memorie RAM.

Samsung Galaxy S10 ar urma să fie anunțat la MWC 2019, unde să fie și prezentat. Faptul divers interesant este că va avea cinci camere. Ar fi împărțite astfel: trei pe spate, două pe față. Pe lângă cele două camere pe care Galaxy S9 Plus le are deja, Samsung Galaxy S10 ar mai avea un senzor în plus pentru fotografii ultra wide.

Senzorul ar avea 16 megapixeli și camera ar fi folosită pentru poze în care vrei să cuprinzi mai mult. Celelalte două camere ar avea câte 12 MP, una cu unghi normal de cuprindere și a doua ar avea teleobiectiv. În cifre, conform informațiilor de până acum, camera clasică va avea un unghi de 77 grade, în timp ce cea wide va avea unghi de 120 grade.