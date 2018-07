Samsung Galaxy S10 va avea cinci camere, dar fiecare cu un rost

Samsung Galaxy S10 va fi anunțat abia la începutul lui 2019. E suficient timp până atunci să aflăm diverse noutăți pe care le pregătesc sud-coreenii.

Fără îndoială, Samsung vrea ca viitorul telefon să fie impresionant. Oamenii au fost dezamăgiți de schimbările minore pentru Galaxy S9, așa că miza e mare. De aceea e cu atât mai interesantă să aflăm acum că viitorul telefon ar putea avea cinci camere. Pare un număr imens la prima vedere, dar ar putea avea toate un rost.

Samsung Galaxy S10 ar urma să fie anunțat la MWC 2019, unde să fie și prezentat. Zvonul celor cinci camere e nou și ar fi împărțite așa: trei pe spate, două pe față. Pe lângă cele două camere pe care Galaxy S9 Plus le are deja, Samsung Galaxy S10 ar mai avea un senzor în plus pentru fotografii ultra wide. Senzorul ar avea 16 megapixeli și camera ar fi folosită pentru poze în care vrei să cuprinzi mai mult.

Celelalte două camere ar avea câte 12 MP, una cu unghi normal de cuprindere și a doua ar avea teleobiectiv. În cifre, conform informațiilor de până acum, camera clasică va avea un unghi de 77 grade, în timp ce cea wide va avea unghi de 120 grade. LG a mai ales o așa combinație.

Cât despre camerele frontale, ar fi folosite pentru selfie-uri cu defocalizare de fundal, fix cum folosești un sistem dual de camere pe iPhone sau Samsung.

Dincolo de cameră, sunt așteptate tot două modele: Samsung Galaxy S10 și un S10 Plus. Cel din urmă va avea cinci camere și, foarte probabil, celălalt va rămâne la trei (două pe spate, una pe față).

Așteptat este și senzorul de amprentă integrat în ecran. Până acum, Samsung n-a vorbit prea mult despre această tehnologie, dar deja prinde teren. Vivo Nex e cel mai cunoscut de până acum. Și se prea poate să renunțe la scannerul de iris pentru a-l înlocui cu altceva.