Samsung Galaxy S10: noi detalii despre ecranul telefonului

Samsung Galaxy S10 se îndreaptă către lansare, iar asta înseamnă că vom auzi din ce în ce mai multe despre viitorul telefon al sud-coreenilor.

Samsung Galaxy S10 mai are cam două luni până la lansarea de la începutul lui 2019. Am început să aflăm din ce în ce mai multe despre viitorul telefon, suficient cât să ne facem o impresie despre acesta. Fără doar și poate, va fi cel mai bun produs pe care l-a oferit Samsung până acum, iar compania își pune toate speranțele în acesta.

Probabil unul dintre cele mai speciale elemente ale telefonului va fi ecranul acestuia. Samsung a găzduit în zilele de 7 și 8 noiembrie conferința dezvoltatorilor, iar în cadrul acestui eveniment a dezvăluit mult-așteptatul telefon pliabil. Dincolo de asta, producătorul a oferit detalii și despre noile tipuri de ecrane pe care le pregătește, Infinity U, V, O și New Infinity.

The Galaxy S10’s Infinity-O screen laser hole punching technology is called „HIAA” (Hall In Active Area) by Samsung. This is Samsung’s exclusive OLED screen technology. Samsung has exclusive technology for a certain period of time. pic.twitter.com/jWPXUgoAMl

— Ice universe (@UniverseIce) November 21, 2018