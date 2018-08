LIVE Lansare Samsung Galaxy Note 9: tot ce trebuie să știi despre telefon

Samsung Galaxy Note 9 se lansează astăzi, iar în acest articol vei putea citi un live text cu tot ce e relevant din timpul evenimentului Unpacked de la New York.

După luni de așteptare, am ajuns la ziua lansării lui Samsung Galaxy Note 9. S-a tot vorbit că va fi la început de septembrie, că va fi la final de august, apoi la mijlocul lui august, iar într-un final am aflat că data lansării este 9 august, o zi numai bună pentru numărul 9 din seria Note. Ceva mai jos vei găsi un live text cu și despre noul Galaxy Note 9, pe care îl vei putea urmări începând cu ora 18:00, când începe evenimentul Unpacked din New York.

Între timp, poți citi mai multe despre ce știm până la momentul actual despre telefon (știm cam tot, dar poate Samsung mai are câțiva ași în mânecă).

Samsung Galaxy Note 9: tot ce știm despre telefon

Samsung Galaxy Note 9 a fost subiectul multor speculații în ultimele luni, iar acum am ajuns pe ultima sută de metri. Dacă sud-coreenii au lăsat să se scurgă toate informațiile despre telefon sau dacă au fost doar accidente, asta nu mai contează; important e că am aflat cam tot ce se putea ști despre telefon înainte ca acesta să apară pe scenă, la New York. Am văzut chiar și videoclipul de prezentare și imagini care ar trebui să fie folosite în timpul lansării.

Cel mai important element distinctiv al seriei Note este S-Pen-ul pe care Samsung l-a îmbunătățit în fiecare an. Nici de data asta situația nu e diferită, ba chiar am putea spune că producătorul face un pas mai mare decât de obicei. Pentru prima dată, S-Pen-ul poate fi conectat prin Bluetooth la telefon, astfel că poți controla mult mai multe cu acesta: slide-uri pentru prezentări, muzică și nu numai.

Și la capitolul stocare telefonul va inova: va fi primul smartphone care îți poate oferi 1 TB de stocare: 512 GB din stocarea internă alături de 512 GB de pe un card microSD. Așa o să ai suficient spațiu să te joci Fortnite, joc care ar trebui să fie oferit în exclusivitate pentru Note 9, odată cu lansarea acestuia. Totuși, cele mai noi vești susțin că Samsung ar fi optat pentru PUBG în loc de Fortnite, deși pare puțin probabil. Ideea unei exclusivități și a unor posibile bonusuri în moneda Fortnite e ceva mai bună.

Prețul telefonului ar trebui să fie undeva în jurul sumei de 1.000 de dolari pentru varianta cu 128 GB de stocare, un preț deloc mic. Zvonurile vorbesc despre un preț de chiar 1.200 de dolari pentru varianta cu 512 GB de spațiu. Mai primești și o baterie destul de mare la interior, care ar trebui să aibă capacitatea de 4.000 mAh.

Dincolo de aceste lucruri, Samsung Galaxy Note 9 nu e un telefon cu mult mai diferit decât modelul de anul trecut. Există zvonuri că acesta ar fi ultimul model de Note înainte de o unire a seriei cu cea Galaxy S, iar mai multe despre asta am scris aici.

Probabil că mai sunt și alte câteva secrete pe care Samsung a reușit să le păstreze pentru ziua lansării, iar despre acestea vom afla în doar câteva ore.