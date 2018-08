Samsung Galaxy Note 9 are cel mai bun ecran de pe piață

Odată cu apariția lui Samsung Galaxy Note 9 pe piață, apar și testele efectuate asupra telefonului, iar rezultatul în ceea ce privește ecranul e unul nu foarte surprinzător.

De fiecare dată când apare un telefon de top pe piață, acesta e supus unor varii teste de către diverse companii. Unii fac teste de rezistență, unii fac teste de cameră, iar alții se ocupă cu ecranul dispozitivului. Cei de la DisplayMate sunt cei mai cunoscuți în domeniul ecranelor și tocmai ce au oferit rezultatele obținut de Note 9.

Ecranul lui Samsung Galaxy Note 9 a reușit să atingă câteva recorduri în cadrul clasificării, iar cel mai important este că acuratețea culorilor este ”perfectă cu diferențe imperceptibile”. Luminozitatea ecranului este un alt aspect demn de invidiat când vine vorba de Note 9. Reușește să ajungă la o luminozitate maximă de 710 nits, cu 7% mai mult decât modelul Note 8. În situațiile în care 50% din ecran e activ, luminozitatea crește până la 825 nits, iar în cazul unor porțiuni mici de display, de 1%, aceasta ajunge chiar la 1.050 nits.

Gamutul de culoare ajunge la 113% DCI-P3 și 142% sRGB. De asemenea, ecranul are contrast infinit, iar un alt lucru care te va interesa este reflexia, care are o valoare de doar 4,4%. Telefonul are și cel mai mare contrast în lumină ambientală, o valoare de 239, iar variația luminozității în funcție de unghiul de vizualizare este cea mai mică, de doar 27% la 30 de grade.

În final, cei de la DisplayMate au oferit ecranului ratingul A+, iar concluziile vorbesc de la sine. Experții apreciază display-ul ca fiind cel mai inovativ și mai performant ecran testat. A obținut toate ratingurile de culoare verde în testele efectuate și este al doilea telefon care reușește asta, după Galaxy S9, acum câteva luni.