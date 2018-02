Samsung Galaxy J4 ar putea fi un nou telefon de buget

Samsung Galaxy J4 ar putea fi unul dintre următoarele telefoane pe care le pregătesc sud-coreenii, iar smartphone-ul pare să fie dedicat segmentului de buget.

Deseori apar știri despre cele mai puternice, mai frumoase și mai inovatoare telefoane, însă periodic avem ocazia să vorbim și despre smartphone-uri pentru care nu trebuie să renunți la câteva salarii ca să le cumperi. Un asemenea telefon pare să fie Samsung Galaxy J4, care a apărut recent pe internet și de la care ne putem aștepta să îl vedem în viitorul apropiat șie pe piață.

Telefonul are modelul SM-J400F și a apărut în baza de date a Geekbench. Firește, asemenea apariții pot fi trucate, dar de cele mai multe ori, nu e cazul. În plus, e de așteptat ca Samsung să mai adauge telefoane seriei Galaxy J, iar J4 ar putea fi o alegere bună.

În mod interesant, telefonul ar urma să vină cu Android Oreo, ceva ce încă lipsește de pe Samsung Galaxy S8. Smartphone-ul are un procesor quad-core, al cărui nume nu apare pe site, dar care are frecvența de 1,4 GHz. Deși nu este confirmat, am putea vorbi despre Exynos 7570, pe care deja îl găsești la interiorul lui J3 (2017) și al lui Galaxy Xcover 4. În plus, telefonul are și 2 GB de memorie RAM. În afară de aceste detalii, nu știm altceva despre smartphone.

Scorurile obținute pe Geekbench indică și ele statutul de telefon de buget. În mod single-core, telefonul a obținut 623 de puncte, iar la performanță multi-core, vorbim despre 1.815 puncte.

Samsung Galaxy J4 ar putea fi unul dintre modelele de buget cu ajutorul căruia sud-coreenii ar putea să concureze mai bine împotriva rivalilor din China, care reușesc să scoată telefoane ieftine pe bandă rulantă. Rămâne de văzut când va deveni smartphone-ul realitate și când îl vom putea vedea în magazine.