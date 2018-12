Samsung lansează telefonul care îți arată cum o să fie Galaxy S10

Samsung Galaxy A8s, lansat pe final de an, ne pregătește pentru Galaxy S10. Compania arată astfel ce tip de design va aborda pentru viitorul flagship.

Samsung Galaxy S10 e cam cel mai așteptat telefon al primăverii. Compania s-a ținut departe de ecrane crestate și e timpul să lanseze un smartphone cu schimbări mai mari. Până la acel moment Galaxy A8s ne arată ce tip de design au ales sud-coreenii, dar și cum va arăta viitorul smartphone de vârf.

Samsung Galaxy A8s e departe de-a fi un telefon high-end, după standardele Samsung. E însă un mid-range remarcabil, fie doar și prin design.

Are un ecran de 6,4 inci Full HD+, un procesor Qualcomm Snapdragon 710, 6 sau 8 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și trei camere foto. Acesta completează astfel golul dintre telefoanele flagship ca Galaxy Note 9 (două camere) și Galaxy A9 (patru camere). Oferă trei camere foto pentru fotografii cu unghi larg de cuprindere, cu unghi clasic, dar și un senzor care să măsoare adâncimea (pentru defocalizarea fundalului în poze portret).

Camerele foto de pe Samsung Galaxy A8s: 24 megapixeli cu f/1.7 (clasic), 10 MP ultra wide cu f/2.4 și 5 MP cu f/2.2 pentru adâncime.

Samsung Galaxy A8s mai are suport dual SIM, LTE, port USB-C, o baterie de 3.400 mAh și cântărește 173 de grame. Surprinzător e însă că rulează Android Oreo. Abia în ianuarie va avea Samsung sistemul de operare Android Pie optimizat pentru dispozitivele sale.

Ce are special Galaxy A8s e ecranul. După cum vezi din pozele afișate în acest articol, în loc de-o crestătură pe centru are o gaură în colțul din stânga sus. Acolo e camera foto. Sus, pe centru, a rămas difuzorul și, eventual, senzori de proximitate și de luminozitate. Camera foto de selfie are 24 megapixeli. Samsung numește acest tip de display Infinity-O.

Totodată, compania n-a folosit vreun scanner de amprentă în ecran. A preferat unul pe spate, așa cum ai pe Galaxy A9 sau pe Galaxy Note 9. Telefonul va fi la precomandă în China din 21 decembrie. Va fi în trei versiuni de culoare. Prețul încă n-a fost comunicat.