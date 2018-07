Rolls Royce se întoarce la origini: va construi un taxi zburător 

Rolls Royce intră în scena proiectelor SF și vrea să construiască un taxi zburător de neegalat. Sigur, competiția nu-i deloc mică.

Mașinile zburătoare încep să devină să devină o obsesie pentru unele startup-uri care visează la un viitor ca în filmele SF și totul se datorează progresului tehnologic care ar putea, în sfârșit, să fie folosit și în scopuri benefice, nu doar pentru profit și distrugeri.

Multe lucruri din filmele și romanele Sci-Fi nu au devenit (încă) realitate, dar unele da și asta dă încredere celor mai entuziaști inventatori și antreprenorilor vizionari.

La început, filmul Back To The Future promitea că în viitorul apropiat ne vom deplasa cu mașini zburătoare. Am ajuns să trăim anii pentru care se făcea o astfel de previziune, dar nicio mașină nu zboară (nu benevol cel puțin). Apoi, ne-am pierdut timpul ca să ne convingem singuri că mașinile zburătoare nu sunt practice, sunt lipsite de sens și te costă inutil de mulți bani. Acum, câteva proiecte îndrăznețe readuc acest vis în discuție.

Rolls Royce este cel mai sonor și mai nou nume care-și face intrarea în această, sperăm, viitoare industrie și nu are deloc o idee rea. Dar nu este vorba de acel Rolls Royce care produce mașini englezești de lux, pe care le admiri în filmele cu James Bond, ci de compania cu același nume care produce motoare, companie care s-a scindat de cea producătoare de mașini acum mulți ani.

Acest Rolls Royce are de gând să construiască un vehicul electric capabil să se deplaseze doar pe calea aerului, să decoleze și să aterizeze precum o dronă actuală și să joace rolul de taxi zburător, mașina viitorului care ar trebui să rezolve problema străzilor sufocate de vehicule poluante.

Vehiculul promis de Rolls Royce ar trebui să se deplaseze cu o viteză maximă de până la 400 km/h, dar va fi gata abia în deceniul următor. Rob Watson, de la Rolls Royce, a spus că această companie istorică ocupă deja un loc privilegiat în domeniu și dacă e cineva care să devină lideri în producția de taxiuri zburătoare, ei sunt aceia.

Airbus și Audi au făcut echipă pentru dezvoltarea unui astfel de proiect și vorbim de companii serioase care, de regulă, se țin de cuvânt când își propun ceva. Apoi, Uber vrea să construiască o adevărată rețea de transport urban cu mașini zburătoare, iar această companie este mai mult decât motivată să o facă.

Desigur, mai este proiectul Kitty Hawk, ale cărui baze au fost puse de cofondatorul Google, Larry Page. Rămâne de văzut cine sau dacă va câștiga careva cursa.