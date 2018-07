Chinezii au o armă cu laser demnă de filmele SF

Chinezii par să avanseze destul de repede în domeniul armelor laser, având în vedere cele mai noi informații despre o pușcă nu mai grea decât un AK-47, dar mult mai puternică.

Până acum ceva vreme, laserele au fost folosite ca arme în cazuri destul de rare, așa că aveai mai multe șanse să vezi o astfel de armă într-un film SF sau într-un joc decât în realitate. Cu toate acestea, armatele de top ale lumii lucrează la dezvoltarea unor asemenea arme, iar chinezii ar avea întâietatea.

O companie chineză ar fi reușit să creeze o pușcă cu laser de dimensiuni similare cu ale unui AK-47. Spre deosebire de arma rusească, însă, arma laser poate trece prin sticlă și metal fără să fie detectată și poate incendia textile și chiar oamen.

Arma ZKZM-500 este dezvoltată deo companie deținută de Xian Institute of Optics and Precision Mechanics. Cântărește 3 kilograme și are o rază de acțiune de 800 de metri. Poate fi alimentată cu ajutorul clasicei baterii litiu-ion, folosită și în telefoanele mobile.

În mod ciudat, arma este considerată ca fiind neletală, deși cercetătorii admit efectele sale cu potențial fatal. Poate penetra rezervoare pentru a declanșa explozii, poate incendia materiale textile într-o fracțiune de secundă, iar dacă materialul se află pe un om, și acesta poate deveni rapid o victimă.

Cel mai probabil, folosirea tehnologiei curente va fi atent supravegheată de autorități și sunt mari șanse ca guvernul chinez să fie singurul client pentru ZKZM-500. Momentan, însă, arma a fost doar prezentată, fără vreo demonstrație reală a acesteia. Astfel, putem să tratăm cu scepticism capacitățile puștii, cel puțin până vedem ceva mai concret.