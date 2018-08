Mașina Renault care va concura cu BMW și te face să uiți de Dacia Duster

La salonul auto din Moscova, Renault va prezenta un nou model. Inițial a fost promovat ca o alternativă (mai ieftină) la BMW X4. Va fi prezentat alături de modele popularizate de Dacia.

Noul model Renault va fi prezentat în Rusia alături de brandul Stepway, adus deja pe Logan, Dokker și Sandero. Practic, Renault a făcut un redesign și a grupat mai multe modele sub marca Stepway popularizată de Dacia. În Rusia, atenția va fi însă asupra modelului comparat cu BMW X4.

Renault Arkana este numele următorului crossover. Deocamdată, avem două imagini cu acest model, deloc foarte relevante, și știm că la salonul auto din Moscova va fi prezentat mai mult de demo, adică un prototip aproape finalizat. Va ajunge pe piață abia în 2019.

Renault Arkana are un nume inspirat din latină și într-o traducere oarecum liberă înseamnă „secret”.

Va fi oferit doar pe piaţa din Rusia, dar e gândit ca un model cu distribuție globală (cel mai probabil pentru 2020 să facă asta compania). Acest model e construit, cel mai probabil, pe baza Kaptur, un model disponibil în Rusia și e un pic mai mare decât mai cunoscutul Captur.

Ce încearcă producătorul să facă odată cu acest model e să concureze cu BMW X4, Mercedes GLC Coupe, dar și Audi Q4 (care va fi prezentat în 2019). Totuși, avantajul francezilor e că vor avea o mașină mai ieftină, așa cum a prezentat strategia Sylvain Coursimault, director în cadrul Renault.

Zvonurile despre Arkana sunt legate și de-o Dacia Duster premium. Deocamdată, modelul de la Dacia e deja pe piață, se bucură de succes, dar pe termen lung ar putea fi gândit-o o extindere a mărcilor și către zona premium.

Planul Renault, așa cum a fost creionat de Coursimault, e să ajungă până în 2022 să vândă circa două milioane de mașini Dacia pe an, adică în creștere cu 500.000 de unități față 2017. Până acum, jumătate din cât a vândut Dacia a făcut-o sub marca românească. Restul au fost vânzări sub marca Renault. La nivel global, modelele au fost produse în 10 fabrici.