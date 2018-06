De ce face Dacia o „copie” de BMW pe care n-o s-o poți avea

Poate ai impresia că Dacia Duster se vinde. Bine, nu-i chiar o impresie, chiar e un succes al companiei. Noul model nici n-a făcut anul pe piață, dar Renault deja pregătește o versiune mai bună.

Dacia și-a diversificat în peste 14 ani foarte mult gama de automobile. Cel mai nou va fi prezentat în august, conform informațiilor de până acum, și va fi o „copie” de BMW X4. Nu-i copie de-a dreptul, pentru că vor avea în comun doar câteva trăsături de design.

„Acesta va fi un Crossover (SUV) care va semăna destul de bine cu BMW X4”, a declarat Sylvain Coursimault, director în cadrul Renault. Ca lungime, va fi cât Duster, doar că va avea garda la sol mai joasă, va fi mai elegant și va costa mai mult, între 20.000 și 22.000 de euro, preț de pornire.

Primele zvonuri despre un model nou au ajuns în presă în acest an. Era vorba, la acea vreme, de o Dacia Duster premium. Numele nu-l știm, dar știm că automobilul va fi lansat la salonul auto din Moscova, în august, iar Rusia va fi printre primele țări care primesc noua mașină. China și Coreea de Sud sunt pe listă, dar Europa de Vest sau România nu. America de Sud e însă în schema Renault. Lansarea oficială e programată pentru finalul lui 2019 sau chiar începutul lui 2020.

Renault se așteaptă ca acest model să fie vândut în circa 300.000 de unități anual.

Totodată, Coursimault a spus și că se lucrează la gama de mașini pe noua platformă. Renault Clio V e printre mașinile care o vor folosi, în 2019. Totodată, e văzută ca prima de tranziție: va face trecerea către mașinile electrice pregătite de Renault pentru începutul deceniului 2020.

De ce face Renault o Dacia Duster poziționată ca BMW X4? Ei bine, Duster n-a fost niciodată o mașină premium decât pentru anumite piețe. Altfel, e o mașină accesibilă. O variantă premium, cu design mai bun, dar și un preț puțin mai mare e o mișcare evidentă.

Planul Renault, așa cum a fost creionat de Coursimault, e să ajungă până în 2022 să vândă circa două milioane de mașini Dacia pe an, adică în creștere cu 500.000 de unități față 2017. Până acum, jumătate din cât a vândut Dacia a făcut-o sub marca românească. Restul au fost vânzări sub marca Renault. La nivel global, modelele au fost produse în 10 fabrici.