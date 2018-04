Razer anunță magazinul cu jocuri video pe care îl poți folosi și în România

Razer Game Store ar putea fi noul hub cu jocuri video în care să petreci timp. E disponibil din aprilie 2018 la nivel global, inclusiv în România.

Razer Game Store oferă acces la mii de jocuri de PC și recompensează utilizatorii pentru fiecare achiziție. Jocurile sunt livrate sub formă de chei de produs care pot fi activate pe Steam sau pe Uplay.

Când utilizatorii achiziționează jocuri de pe Razer Game Store, ei primesc acces la oferte exclusive, vouchere Razer Game Store, reduceri la perifericele companiei sau alte beneficii. Mai mult, utilizatorii vor fi recompensați pentru fiecare achiziție din Razer Game Store și cu credite de loialitate zSilver, inclusiv pentru tranzacțiile efectuate cu carduri de credit. Cei care optează să plătească folosind zGold vor primi bonusuri de Silver și mai mari.

Datorită sistemului unic de recompense, achiziționarea de jocuri din Razer Game Store oferă mai multă valoare adăugată decât în cazul oricărui alt magazin digital. Astfel, gamerii pot să-și preschimbe recompensele, printre altele, pe produse Razer de fiecare dată când se duc la casa de marcat virtuală.

În ceea ce privește disponibilitatea, Razer Game Store e localizat, cu metode de plată și suport dedicat, locuitorilor din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania și Franța. Restul țărilor din Europa, inclusiv România, au acces la versiunea în limba engleză cu prețurile afișate în euro. Alte țări din afara Europei au acces la o interfață globală cu prețuri exprimate în dolari americani.

Catalogul Razer Game Store include cele mai mari nume ale industriei, cu produse de la Ubisoft, Bethesda, Bandai Namco, Deep Silver, Rockstar și mulți alții. Jucătorii vor fi încântați să vadă cele mai așteptate titluri ale anului printre care „The Crew 2” și „Pillars of Eternity II: Deadfire”, dar și cele mai mari hituri deja lansate precum „Grand Theft Auto V”, „Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands”, „Cuphead” și „Dishonored: Death Of The Outsider”.