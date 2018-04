Sony PlayStation 4, Xbox One sau PC de gaming: pe ce să te joci în 2018

Opinii radicale vizavi de soluția perfectă pentru gaming au existat din totdeauna. Unii preferă consolele, precum Xbox One, PlayStation 4 sau Nintendo Switch, în timp ce gamingul pe PC are și el fanii săi înrăiți.

Nu am fost niciodată gamer, dar am apreciat întotdeauna un joc interesant, cu o poveste atractivă și o mecanică de joc care nu implică trei decenii de experiență pentru a-l termina. În copilărie, mă jucam foarte mult jocuri de strategie, precum Pharaoh, Zeus, Caesar 3 sau Red Alert. Ulterior, am dezvoltat o fascinație pentru Heroes of Might and Magic III, Disciples 2 sau Diablo 2.

Deși voi veni cu niște argumente importante pentru care sunt de părere că este mult mai rentabil și mai inspirat să îți cumperi o consolă în 2018, lista de mai sus reprezintă un atu pentru PC-uri. Niciodată nu au existat jocuri de strategie serioase pe console.

Prea puțini au încercat să porteze experiența unui RTS (Real Time Strategy) sau TBS (Turn Based Strategy) pe Xbox sau PlayStation. Și mai puțini au reușit să creeze pe o consolă experiența pe care o ai în Starcraft pe un desktop sau laptop.

Cei de la Blizzard au fugit câteva deceni de console. Cu toate că Diablo 3 este unul dintre cele mai reușite RPG-uri pe care îl poți juca pe PlayStation, iar Overwatch are mulți fani pe Xbox One și PS4, acelea au fost excepțiile de la regulă. Jocurile de strategie nu mai sunt la fel de populare ca în urmă cu un deceniu, dar vor fi dedicate întotdeauna posesorilor de mouse și tastatură.

Prima interacțiune cu o consolă și momentul în care m-a captivat

Când aveam vreo 10 ani, m-am jucat Mortal Kombat și Tekken pe primul PlayStation. La momentul respectiv, eram convins că o consolă nu merită achiziționată fără două manete și un joc precum Tekken sau Fifa pentru a împărtăși experiența respectivă cu un prieten. Văzusem deja câteva jocuri pe PC și știam că respectiva platformă ”joacă în altă ligă”.

Ulterior, am intrat intrat în posesia unui PlayStation 2 și m-am jucat primul God of War. Am fost vrăjit. Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Era o experiență miraculoasă comparativ cu tot ce am trăit până la acea oră. Deși ai fi fost tentat să te arunci la niște comparații cu Tomb Raider sau Indiana Jones, God of War juca într-o ligă proprie. Dacă aveai ”ghinionul” să fi dezvoltat o fascinație pentru mitologia greacă și înțelegeai mai bine referințele din joc, erai pierdut, într-un mod pozitiv.

God of War 2 mi s-a părut la fel de fascinant. Când a apărut God of War Chains of Olympus, mi-am cumpărat un PSP. Pentru God of War 3 am fost posesor de PlayStation 3 timp de aproximativ jumătate de an. La cel mai nou God of War, se lucrează de cinci ani, iar dacă ai avut ocazia să pierzi câteva minute în universul fantastic inspirat de mitologia nordică al acestui joc, respectivul efort se vede.

God of War nu a existat pe PC sau pe vreo consolă Microsoft. Niciodată nu va ajunge pe Nintendo Switch. În momentul în care s-a inventat formularea ”PlayStation Exclusive”, GoW a fost unul dintre primele titluri pentru care aveai un motiv serios să-ți cumperi un PlayStation. A urmat seria Uncharted a celor de la Naughty Dog. În total sunt cinci titluri și toate merite parcurse la fel ca un serial de care nu te poți desprinde pe Netflix.

The Last of Us al aceluiași studio precum Uncharted este un al titlu ce merită toată atenția. Toate sunt jocuri cu numeroase premii de la o varietate foarte mare de publicații din fiecare colț al lumii. Cel mai nou God of War are mari șanse să obțină titlul de jocul anului și-l merită cu prisosință.

Cât de rentabil este să te joci pe consolă față de un PC de gaming

Trecând peste fixația mea cu God of War și cu faptul că jocul poate fi jucat în 4K pe o consolă, investiția într-un echipament pentru gaming are în primul rând legătură cu banii. God of War arată spectaculos. Este disponibil doar pe PlayStation 4 sau PS4 Pro. Dacă vrei să-l joci, îți cumperi respectiva consolă. La ora actuală, un PS4 Slim costă 1200 lei, iar un PlayStation 4 Pro costă aproximativ 1700 lei fără nici un joc.

Acesta este însă un singur joc, iar titluri exclusive o să existe tot timpul. Motivul principal pentru care ar fi bine să-ți iei o consolă în defavoarea unui PC de gaming are însă legătură cu toate jocurile care se lansează la ora actuală atât pentru Windows, cât și pentru Xbox sau PlayStation.

Recent lansatul Far Cry 5 este cel mai bun argument în această direcție. Jocul arată incredibil atât pe un computer de top cu o configurație impresionantă, cât și pe un PS4 Pro sau Xbox One X. Diferența este că un PC capabil de o experiență 4K Ultra HD tinde să fie de două sau trei ori mai scump comparativ cu o consolă.

Menționam mai sus cât costă o un PlayStation. Vârful de gamă actual de la Microsoft este Xbox One X. Consola respectivă costă aproximativ 2100 lei. Atât One X, cât și PS4 Pro sunt capabile să redea Far Cry 5 în 4K Ultra HD. O placă video necesară pentru Far Cry 5 în 4K pe PC începe de la 3200 lei. Câm atât costă un GeForce GTX 1070. Un GTX 1080 poate sări de 4000 lei, în funcție de versiunea plăci video pentru care optezi.

Realist vorbind, un astfel de joc arată un pic mai bine pe PC, iar dacă ai un monitor de înaltă rezoluție experiența s-ar putea să fie spectaculoasă. Pentru acele momente deosebite, plătești însă în jur de 5000 – 6000 lei. Nu de alta, dar o placă video nu este suficientă.

Îți mai trebuie o sursă serioasă, un procesor peste medie și o cantitate de memorie RAM generoasă. Ar fi fost ciudat ca același joc să nu arate un pic mai bine pe un pachet de trei ori mai scump. Este însă departe de a arăta de trei ori mai bine.

Cât de mare este librăria de jocuri pe fiecare platformă

Începusem cu jocurile de strategie care nu merg pe consolă. Acelea vor merge însă întotdeauna pe un desktop sau un laptop cu o configurație decentă. Dacă ai un desktop de acum cinci și nu ai pretenții grafice extraordinare, te poți juca fără probleme Startcraft 2 sau Diablo 3. Acele creații intră deja în categoria de jocuri ”casual”, chiar dacă poți participa la un campionat mondial de Starcraft, League of Legends sau Dota 2.

Respectiva pasiune sau obsesie, în funcție de fiecare gamer, nu are cum să te coste o avere. Mai degrabă, dacă vrei să te joci pe un laptop sau desktop, investiția inițială se va apropia de prețul unei console. În cazul în care astfel de jocuri sunt pentru tine, nu ai nevoie să arunci baniii pe un PlayStation sau Xbox.

Problemele apar dacă vrei să termini fiecare Call of Duty sau Battlefield. Acele jocuri apar în fiecare an și arată de fiecare dată mai spectaculos decât îți aduci aminte. Nu prea ai șanse să te joci Battlefield 1 pe un desktop de acum 5 ani, dar arată superb pe PS4 sau Xbox One, console lansate la finele lui 2013.

Dacă ai făcut efortul să-ți iei un PS4 sau Xbox One X, vor arăta și mai bine, cu mai puțini bani decât cei pe care i-ai investi într-un PC de top.

Ideea de bază este următoarea, Assassin’s Creed, Witcher, Tomb Raider, Call of Duty, Battlefield, Wolfenstein sau Fifa, toate sunt titluri cross-platform în 2018. Le poți juca indiferent dacă ai un desktop cu Windows sau o consolă.

Diferența este că, pe termen lung, o consolă este o investiție mai bună, iar jocurile disponibile se vor mișca impecabil întotdeauna, fără să arate rău. Nici măcar Tekken sau Mortal Kombat nu mai sunt creații pe care să le găsești doar pe Xbox sau PlayStation. Toate sunt disponibile tuturor. Ține doar de tine să alegi controllerul care îți este mai confortabil de manevrat sau consola care vine cu jocuri exclusive care te încântă mai mult.

Într-un PC poți să bagi bani, dar o consolă trebuie schimbată

Cei mai mulți fani ai gamingului pe PC vor afirma că, deși o consolă suportă o varietate foarte mare de jocuri și ai șanse mari să o folosești 6-7 ani, computerul poate fi upgradat. Dacă ai fost inspirat când ți-ai cumpărat placa de bază și procesorul, o sursă foarte bună poate să facă față la 2-3 plăci video schimbate la 3 ani. În același timp, o cantitate de memorie RAM poate fi suplimentată cu ușurință.

Posibilitățile de mai sus există cu siguranță și nu trebuie neglijate. Pe de altă parte însă, cei mai mulți dintre noi au ajuns să folosească un laptop, ale cărui posibilități de upgrade nu mai sunt atât de mari.

În plus, dacă te apuci să bagi bani într-un desktop, sunt șanse destul de mari ca socoteala de acasă să nu se potrivească cu cea din târg. Cu alte cuvinte, există posibilitatea ca ceva să meargă prost. Memoria RAM să nu fie compatibilă sau sursa să nu fie suficient de mare pentru pretențiile noii tale plăci video. Astfel, ajungi să investești și mai mulți bani decât ți-ai propus inițial.

Dacă te gândești la o consolă, cum o cumperi, așa moare sau ajunge pe OLX. Există sute de jocuri pentu PlayStation 3, multe dintre ele arată foarte bine și pe cele mai multe dintre ele nu le-ai jucat. Aceleași lucruri se pot spune și despre Xbox 360.

Cunosc gameri care continuă să se joace GTA V pe PS3 după trei patru ani și sunt în continuare entuaziasmați de experiență. Ideea este că, într-o consolă nu bagi bani, pentru că nu ai nevoie. Trecând peste mici probleme de supraîncălzire care apar în cazuri izolate, acestea nu se strică și nu au nevoie de întreținere specială.

În final, decizia depinde de jocurile care te încântă

Dacă te uiți atent la clipurile de mai sus, acestea fac o treabă foarte bună în a ilustra de ce ar fi bine să-ți iei o consolă, decât să dai de două sau trei ori mai mulți bani pe un PC pentru o îmbunătățire infimă la capitolul detalii grafice. Principiul de mai sus se aplică în cazul în care jocurile de top ale momentului sunt pe gustul tău. Toate jocurile de la marii dezvoltatori sunt disponibile atât pe Xbox, PlayStation sau Windows.

În situația în care ești un fan al jocurilor de strategie sau simți că ești mult mai eficient cu un mouse și o tastatură într-un shooter, rămâi la un desktop de gaming. Dacă stilul de viață nu-ți permite să dedici o cantitate semnificativă de timp acesteu plăcute activități, dar îți place să te bucuri ocazional de un God of War, ia-ți un PlayStation 4 Pro.

Pentru următorii câțiva ani vei sta liniștit, iar având în vedere colecția incomensurabilă de jocuri pentru PS4, nu vei fi niciodată ulterior în pană de opțiuni. Argumentele pentru Xbox One X includ titluri precum Quantum Break, Forza Horizon sau seria Halo.

Acestea nu vor exista niciodată pe o consolă Sony, așa că mergi pe mâna gigantului din Redmond. Nintendo Switch este pentru amatorii de Zelda și Mario, iar vânzările înregistrate de cea mai nouă consolă ne-au arătat că aceia nu sunt puțini.

În final, fiecare consolă are farmecul ei și jocurile sale exclusive. Dacă timpul îți permite să te joci, titlurile actuale sunt mai spectaculoase ca niciodată. Dacă te gândești însă să dai 1500 sau 2000 de lei pe o consolă și te frustrează maxim perspectiva de a investi între 200 și 350 lei pe un joc, mai bine nu o fă.

Jocurile pe consolă sunt destul de scumpe, chiar dacă mai prinzi ocazional câte o ofertă la un joc bun. Pentru gaming ocazional, rămâi mai bine la smartphone-ul din buzunar. Posibilitățile acolo sunt nelimitate.