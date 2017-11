Nintendo Switch e gadgetul anului 2017, surprinzător sau nu

Cu cât ne apropiem mai mult de finalul acestui an, tot mai multe publicații vor lansa topuri, iar în cazul revistei TIME, Nintendo Switch a fost numit gadgetul anului.

Cei de la TIME au o istorie destul de stufoasă când vine vorba de liste de referință și clasamente pe final de an. De exemplu, redactorii publicației au făcut o tradiție din a numi persoana anului. Având în vedere locul important pe care îl ocupă gadgeturile în viața noastră, tocmai au publicat un top 10 cu cele mai importante lansări din acest domeniu din 2017.

Înainte de a atrage atenția asupra altor elemente din topul gadgeturilor de pe TIME, e bine de știut că prima poziție din clasament a fost ocupată de Nintendo Switch. Deși Microsoft a încercat să reinventeze gamingul în 4K și HDR cu Xbox One X, dacă tragi linie, Switch incorporează mai multe inovații relevante pentru jucători. Dintr-un punct de vedere, este singura consolă next-gen cu o performanță decentă pe care o poți lua cu tine în deplasare și cu care te poți juca în tren, avion sau mașină.

Succesul consolei Nintendo Switch a fost confirmat la scurt timp după lansare prin intermediul vânzărilor impresionante. Nu mai puțin de 8 milioane de unități s-au vândut în câteva luni de disponibilitate. Practic, în jumătate de an a reușit să depășească vânzările înregistrate de Nintendo Wii U în câțiva ani. Jocurile exclusive precum Zelda Breath of the Wild sau Super Mario Odyssey au făcut de asemenea o treabă foarte bună în a facilita sporirea vânzărilor. Nintendo Switch este prima consolă după foarte mulți ani care a beneficiat de suportul unor distribuitori importanți din industrie. Bethesda și Electronic Arts sunt doar două companii care au lansat și vor mai lansa jocuri pentru Switch.

În același clasament, locul doi a fost ocupat de iPhone X, în timp ce Galaxy S8 este pe 5. În materie de console, Xbox One X ocupă poziția a opta.