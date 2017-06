Diablo 3 Rise of the Necromancer are o dată oficială de lansare

Se discută de mai bine de un an de Rise of the Necromancer, iar acum avem în sfârșit o dată de lansare oficială pentru iminentul DLC.

Diablo 3 este unul dintre cele mai bune RPG-uri lansate vreodată de către Blizzard. Pentru a-i menține relevanța în piață, dezvoltatorul american a lucrat intens la actualizări regulate pentru respectivul joc. După lansarea versiunii originale a titlului în 2012, am avut parte de un Expansion Pack masiv, iar în câteva zile ne vom putea bucura de un DLC. Acesta din urmă va fi intitulat Rise of the Necromancer.

Necromantul este un personaj foarte interesant ce a fost introdus în universul Diablo odată cu cel de-al doilea joc din serie, dar nu și-a făcut simțită prezența în Diablo 3 până acum. După o lungă perioadă de teste, Cei care vor vrea să se bucure de Diablo 3 Rise of the Necromancer vor avea ocazia să o facă începând cu 27 iunie.

Anunțul oficial al datei începând cu care va fi disponibil noul DLC a fost însoțit de trailerul de mai sus. În același timp, a fost publicat un document care detaliază toate noutățile ce vor putea fi experimentate de fani peste aproximativ o săptămână. Ca idee, este foarte important de reținut că DLC-ul va fi disponibil în aceeași zi pe PC, PS4 și Xbox One.

În primul rând, Rise of the Necromancer va introduce în Diablo 3 personajul Necromantului. În același timp, jucătorii vor avea parte de un nou animal de companie ce nu poate fi folosit în luptă. Va fi introdus un set de aripi cu rol estetic pe care jucători le pot atașa personajelor. Un nou steag, o nouă siglă și o nouă nuanță inspirate de necromant vor fi accesibile in-game. Două sloturi suplimentare pentru caractere și două tab-uri suplimentare pentru obiecte vor fi de asemenea introduse odată cu viitorul DLC.

Noul DLC va fi lansat odată cu actualizarea gratuită 2.6.0, aceasta va include câteva zone noi de explorat și câteva aventuri: Challenge Rift, The Shrouded Moors, The Temple of the Firstbornd și Realms of Fate. DLC-ul Rise of the Necromancer va putea fi achiziționat cu 13,5 euro de către posesorii de Diablo 3.