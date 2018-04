Ultimul trailer la God of War îți arată de ce-ți trebuie un PS4 Pro

Sunt multe motive să-ți cumperi un PlayStation, dar cel mai recent dintre ele implică jocul exclusiv God of War, o continuare a francizei începute pe PS2 în urmă cu 13 ani.

Cum Microsoft are câteva francize exclusive pe consolele Xbox, Sony îți oferă pe PlayStation câteva titluri pe care nu le găsești în altă parte. Având în vedere că un Call of Duty, Battlefield sau Need for Speed poate fi jucat pe orice consolă sau PC, adevăratul motiv pentru care te orientezi către un PS4 în defavoarea unui Xbox One are legătură cu exclusivitățile.

Pornind de la această premisă, Uncharted, The Last of Us sau Gran Turismo sunt titlurile care ar trebui să-ți vină în minte când te gândești la PlayStation.

În opinia mea însă, nimic nu se compară cu God of War. Nu este primul sau cel mai original joc de aventură pe care l-ai putea juca, dar o serie de elemente interesante conlucrează pentru a te face să empatizezi cu traumele lui Kratos.

Am terminat primul și al doilea joc pe PS2, mi-am cumpărat un PSP pentru Chains of Olympus și m-am bucurat de God of War 3 pe un PS3. Se lucrează de câțiva ani la noul God of War, iar lipsa numărului din titlu este prima referință către faptul că vorbim de o cu totul altă mâncare de pește.

Creat de la zero pentru console next gen, God of War este compatibil cu orice variantă de PS4. Dacă ai însă un PS4 Pro, noul titlu ar putea întruchipa cele mai importante motive pentru un upgrade.

Deși s-ar putea să mă înșel, pare să aibă cea mai impresionantă grafică dintre toate jocurile disponibile vreodată pe consolele Sony și profită la maxim de puterea de procesare suplimentară din PlayStation 4 Pro.

E frumos, iar povestea eroului principal este mai umană ca niciodată, datorită copilului lui Kratos, alături de care vei parcurge o serie de aventuri ancorate în mitologia nordică. God of War se va lansa pe 20 aprilie la miezul nopții, iar dacă faci precomandă, îl vei putea avea descărcat pe consolă la ora 24:00.

Primele review-uri au apărut deja și ne confirmă calitatea creației realizate SCE Santa Monica. Are 94 pe Metacritic, fără nici un review negativ și majoritatea scorurilor de 100 de puncte.