Povestea omului pe care Putin îl urăște: cine e „Zuckerberg de Rusia”

Pavel Valerievici Durov, cu întreg numele, este „Mark Zuckerberg de Rusia”. Din când în când ajunge subiect de știri. În restul timpului este creatorul celor mai populare produse IT ale Rusiei: VKontakte și Telegram – rețea socială și aplicație de mesagerie.

Dacă Pavel Durov ar fi trăit în Silicon Valley, probabil că acum ar fi fost fondator de startup mediu spre mare. A trăit însă în Rusia unde a replicat conceptul de rețea socială. Mai târziu, a lansat aplicația de mesagerie excelentă pentru țara lui: Telegram. S-a remarcat prin protocolul de criptare a mesajelor. Asta l-a dus și la proces, pe care l-a pierdut, dar și la construirea propriei legende.

Pavel Durov a făcut pentru Rusia două aplicații, VKnotakte și Telegram. Cea din urmă și-ar putea pierde cea mai importantă funcționalitate: criptarea. Asta pentru că FSB (fostul KGB) a câștigat un proces la Curtea Supremă ca să obțină acces la conversațiile prin Telegram.

În iulie 2016, FSB a cerut de la Telegram să îi dea cheile de criptare. Ar fi fost folosite pe șase telefoane prin care au fost transmise mesaje. Telegram a refuzat și FSB a dat în judecată compania Telegram Messenger LLP (cu sediul în Londra). FSB a cerut și amendă: 14.000 de dolari.

Pe 20 martie, un judecător de la Curtea Supremă din Rusia a dat dreptate FSB în acest caz. Procesul intentat de Telegram, care reclama că serviciul face abuz de putere și n-are drepturile necesare, a fost respins. Compania a spus că va face apel. Roskomnadzor, autoritatea din Rusia care supraveghează comunicațiile, a spus că dacă nu se conformează va fi blocată folosirea Telegram pe teritoriul Rusiei.

Pavel Durov, din Dubai, a scris pe Twitter că serviciul acesta va proteja libertatea și confidențialitatea.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won’t bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.

— Pavel Durov (@durov) March 20, 2018