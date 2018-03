Facebook e în corzi, iar Mark Zuckerberg habar n-are ce să facă

Facebook ajunge, ca niciodată până acum, cu lampa de interogatoriu în ochi. Mark Zuckerberg nu prea știe pe unde să scoată cămașa deja șifonată.

Despre Facebook am mai scris că e nasol și cu alte ocazii, iar începând de acum, s-ar putea să scriu din ce în ce mai des și sigur voi fi între cei care vor vrea să-i mănânce coliva. Într-adevăr, e cam timpuriu să ne gândim la momentul în care spunem amin și plecăm de la groapă, dar scenariul în care Facebook n-o să mai fie are șanse mai reale ca până acum.

Recapitularea scandalului în care s-a trezit Facebook

Dacă n-ai fost pe fază în ultimele zile, e momentul să trec în revistă, scurt și simplu, cum a dat-o Mark în bară de data asta. Suspiciuni cu privire la influențarea alegerilor prezidențiale din SUA au existat încă dinainte de evenimentul propriu-zis, dar dovezi concludente „încă urmează să apară”, iar până la acea vreme, s-ar putea ca Trump să ia un al doilea mandat. Trecem de asta și intrăm direct în miezul problemei, care îi aduce laolaltă pe Facebook, pe Mark Zuckerberg și pe Cambridge Analytica.

Cei din urmă sunt o companie fondată pentru a-ți exploata temerile în mod subliminal, cu ajutorul cantității imense de date pe care o are Facebook despre tine. Cambridge Analytica a reușit să ajungă în mintea a 50 de milioane de utilizatori, între care s-ar fi aflat și americani.

Cu ajutorul datelor obținute engros și fără voia tatălui, compania a servit reclame politice, care ar fi influențat alegerile din SUA, dar și referendumul pentru Brexit. Oamenii de la CA nu se sfiesc să recunoască, în cercuri restrânse, că i-a dus mintea să se joace cu mintea altora. Compania a extras datele dintr-o simplă aplicație care îți permitea să faci un test de personalitate; partea interesantă e că n-a adunat doar datele tale, ci și datele tuturor prietenilor tăi.

Facebook / Mark Zuckerberg s-a inflamat când s-a luat batista de pe țambal, doar că Zuck nu a fost și nu va fi într-o poziție de forță în acest scandal. Așa cum, în ultimele luni, a fost la încasare, așa se întâmplă și acum, doar că de data asta încasează niște lovituri costisitoare, atât de imagine, cât și economice.

Facebook a pierdut în vreo două zile mai bine de 60 de miliarde de dolari, iar lumea privește acum, mai clar ca niciodată, cu suspiciune în direcția rețelei sociale.

Nu știu, nu știu, cred că nu știu (putea să zică Mark Zuckerberg)

Mark a trecut peste teama de interviuri și a acordat unul către CNN, în care a făcut cam ce te așteptai să facă. Cu siguranță, n-a văzut videoclipul cu Cornel Penescu, care l-a luat pe „nu știu” în brațe de i-a căzut și pe lângă, dar a mers pe același sistem.

S-a scuzat pentru cele întâmplate, a spus că nu știa ce face Cambridge Analytica pe tarlaua lui și a promis, încă o dată, că va rezolva problemele pe care le are platforma. Dacă până acum zidul cetății era zgâriat cu furculița, zilele trecute a primit o primă lovitură de baros. Sunt șanse mari ca asta să nu fie singura, iar Zuckerberg va avea probleme în viitor. Nu că n-ar avea deja.

Zuckerberg spune că nu și-a imaginat, în 2004, că va ajunge ani mai târziu să fie responsabil ca site-ul pe care îl administrează să nu faciliteze implicarea unor guverne străine în alegerile unui stat. Mark nu și-a imaginat multe la acea vreme și nici acum nu pare că înțelege, de fapt, cum stă treaba cu creația sa, o creație care s-a transformat încet, dar sigur, într-un mediu propice pentru negativism.

Ultima noutate de adăugat pe lista neagră a realizărilor Facebook este sprijinul indirect pe care platforma l-a oferit genocidului din Myanmar, unde propaganda la ură este transmisă prin social media mai ceva ca apa de la robinet.

Mark probabil că nici nu mai e cu gândul la bani, a ajuns de mult timp în punctul în care averea sa e un număr abstract, pe care noi, muritorii de rând, nu-l înțelegem pe deplin. Zuck are, în schimb, mai multă putere decât pare că poate să ducă. Cunoaște îndeaproape două miliarde de oameni și e posesiv, s-a supărat când alții i-au luat datele și le-au folosit în scopuri neortodoxe.

Colosul nu mai e de neclintit

Facebook nu se va schimba în bine, cel puțin nu semnificativ și nu la timp. Cambridge Analytica a fost primul scandal masiv care arată că Facebook nu e de neclintit. Acțiunile au fost în cădere liberă și au ajuns la nivelul din iulie anul trecut. S-ar putea ca cei două miliarde de utilizatori să fie masa critică a produsului, de unde începe declinul. Tinerii nu mai sunt atrași de platformă ca înainte, se îndreaptă către alte servicii, ca Instagram sau Snapchat.

Au trecut două luni de când te întrebam dacă mai ții minte când Mark Zuckerberg te făcea idiot. Nu doar ție ți-a zis-o, ci oricui a avut suficientă încredere încât să-i ofere, pe tavă, cât mai multe detalii despre viața sa. Atunci am scris că Facebook se va prăbuși sub acțiunea propriei greutăți. În raport cu cele mai noi evenimente, sunt și mai sigur că se va întâmpla asta, dar doar după un anumit moment.

Ca să cadă, Facebook nu „are nevoie” de plecările noastre de pe platformă (plecări dificil de realizat, tocmai pentru că aici îți sunt toți cunoscuții). Mai degrabă, Facebook are nevoie de alte câteva scandaluri revelatoare, de pe urma cărora să aflăm la ce mese de poker cu mize mari suntem jucați, ca utilizatori. Iar, la final, are nevoie de un rival real, spre care să ne putem îndrepta liniștiți. Nu te-ai întoarce în tenebrele Hi5-ului sau ale MySpace-ului, iar Google Plus e o glumă.

Încă putem spune că anul abia a început, iar în următoarele nouă luni putem spera la un competitor, lansat de cineva care are mulți bani de cheltuit și care vrea să-și facă o fermă de alte sute de milioane de cobai.

Viața, în fond, trebuie trăită. Chiar și după Facebook.