Cum a paralizat un student internetul fără să vrea. Greșeala de cod care a declanșat primul mare „virus” online în 1988

De ce nu era chiar virus, ci un Worm (Viermele Informatic)

Deși în limbaj popular este numit adesea „virus”, programul lui Morris era, mai exact, un vierme informatic. Diferența este importantă: un virus are nevoie, de regulă, de un fișier sau de un program-gazdă pentru a se răspândi, în timp ce un worm se poate copia singur dintr-un computer în altul, folosind vulnerabilități din rețea.

Potrivit FBI, Morris Worm exploata mai multe slăbiciuni ale sistemelor Unix folosite pe internetul timpuriu. Printre ele se numărau o problemă în serverul de e-mail sendmail, o vulnerabilitate în serviciul fingerd și folosirea unei liste de parole comune. Programul nu fura date, nu cripta fișiere și nu distrugea componente, dar se copia atât de agresiv încât mașinile infectate ajungeau să nu mai poată funcționa normal.

Greșeala de cod care a blocat mii de computere

Partea ironică este că Morris încercase să includă o protecție care să împiedice reinfectarea repetată a aceluiași computer. În teorie, dacă o mașină era deja infectată, programul trebuia să sară peste ea de cele mai multe ori. În practică, mecanismul nu a funcționat cum trebuia, iar multe sisteme au ajuns să ruleze mai multe copii ale worm-ului simultan.

Rezultatul a fost haos. Calculatoarele au încetinit dramatic, administratorii de sistem nu știau exact ce se întâmplă, iar specialiștii de la universități și laboratoare au început să colaboreze prin telefon și prin părțile de rețea care încă funcționau. În aproximativ 36 de ore, programatorii au reușit să analizeze codul, să înțeleagă cum se răspândește și să distribuie soluții de curățare și patch-uri.

Incidentul care a dus la securitatea cibernetică modernă

Pagubele financiare au fost estimate în mod diferit, de la sute de mii la câteva milioane de dolari, dar impactul real a fost mult mai mare decât costul reparațiilor. Morris Worm a arătat că internetul, construit atunci pe încredere între specialiști, putea fi paralizat de un singur program scăpat de sub control.

După incident, autoritățile americane au reacționat rapid. Robert Morris a devenit prima persoană condamnată în baza Computer Fraud and Abuse Act, primind trei ani de probațiune, 400 de ore de muncă în folosul comunității și o amendă. Mai important, episodul a dus la apariția primelor structuri moderne de răspuns la incidente informatice, inclusiv CERT/CC, creat la Carnegie Mellon University.

Privit astăzi, Morris Worm pare aproape modest în comparație cu atacurile ransomware, campaniile de malware și amenințările alimentate de inteligența artificială. Pe Playtech am scris, de exemplu, despre profesionalizarea atacurilor ransomware și despre noua generație de malware alimentată de inteligența artificială. Totuși, lecția din 1988 rămâne actuală: uneori, cea mai mare vulnerabilitate nu este intenția rea, ci combinația dintre încredere, cod imperfect și o rețea care crește mai repede decât regulile care o protejează.