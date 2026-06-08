De ce au dat doi turişti 44 de euro pe două îngheţate în Roma. Capcana în care cad mulţi străini, la ce trebuie să fie atenţi când comandă
O notă de plată de 44 de euro pentru două înghețate consumate la tejghea în centrul Romei a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale și a readus în atenție una dintre cele mai frecvente capcane pentru turiști: produsele și toppingurile adăugate aparent „din partea casei”, care ajung să dubleze sau chiar să tripleze prețul final.
Două înghețate și o surpriză la casa de marcat
Povestea a fost relatată de Nicole Ann, o turistă din Florida, care a vizitat împreună cu soțul său o gelaterie aflată pe Via di Tor Millina, în apropiere de Piazza Navona, una dintre cele mai aglomerate și vizitate zone din Roma. Cei doi au comandat două înghețate cu câte trei arome fiecare și au urmărit cum angajații le transformă în adevărate „opere de artă” pentru fotografii și rețele sociale. La final însă, experiența s-a dovedit mult mai scumpă decât se așteptau.
„Am crezut că au spus 14 euro”, a scris Nicole într-un grup de Facebook dedicat sfaturilor de călătorie pentru Roma, explicând că a realizat suma reală abia după ce a verificat bonul fiscal.
Ce arată, de fapt, bonul fiscal
Fotografia bonului publicată online explică foarte clar de unde a apărut suma de 44 de euro. Cele două înghețate au fost înregistrate ca porții „Cono Maxi”, adică variante mari, la prețul de 12 euro fiecare. Doar acestea au generat un cost de 24 de euro.
Însă adevărata diferență a venit din adaosurile suplimentare:
- Frișcă (Panna) – 2 euro pentru fiecare porție, în total 4 euro;
- Macarons – 3 euro bucata, în total 6 euro;
- Două cannoli cu fistic – câte 5 euro fiecare, în total 10 euro.
Astfel, calculul final a fost simplu: 24 euro înghețata + 4 euro frișca + 6 euro macarons + 10 euro cannoli = 44 euro. Practic, produsele adăugate peste înghețată au costat aproape la fel de mult ca înghețata în sine.
Cât costă o înghețată normală în Roma
Turiștii care vizitează capitala Italiei trebuie să știe că o înghețată obișnuită are prețuri mult mai accesibile. În majoritatea gelateriilor din Roma, o cupă mică sau medie costă între 3 și 5 euro, în timp ce variantele mai mari ajung la 6-8 euro.
Chiar și în zonele turistice, două înghețate simple cu două sau trei arome fiecare pot costa între 8 și 15 euro în total, adică de aproape trei ori mai puțin decât suma plătită de cuplul american.
Diferența apare atunci când sunt alese porții „maxi” și sunt adăugate elemente decorative care arată spectaculos în fotografii.
Capcana înghețatelor „Instagramabile”
În ultimii ani, multe gelaterii din marile orașe turistice au început să promoveze înghețate uriașe, decorate cu frișcă, biscuiți, macarons, cannoli, ciocolată, fructe sau alte elemente care atrag imediat atenția turiștilor.
Problema este că aceste produse sunt adesea adăugate în timpul preparării fără ca vizitatorii să înțeleagă întotdeauna că fiecare accesoriu are un cost separat. O înghețată care pare să coste 10-12 euro poate ajunge rapid la peste 20 de euro dacă sunt adăugate toppinguri premium.
De multe ori, turiștii sunt concentrați pe fotografii, pe atmosfera vacanței sau pe recomandările personalului și nu mai verifică atent lista de prețuri.
Cum poți evita astfel de situații
Specialiștii în turism recomandă câteva reguli simple atunci când comanzi în zone foarte turistice. În primul rând, este important să întrebi dacă produsele suplimentare sunt incluse în preț sau se plătesc separat. De asemenea, este util să verifici dimensiunea porției înainte de comandă, deoarece variantele „maxi” pot costa de două ori mai mult decât cele standard.
O altă recomandare este să consulți meniul afișat înainte de a comanda și să ceri explicit prețul final dacă personalul sugerează toppinguri suplimentare.
Reacții împărțite pe internet
Postarea lui Nicole Ann a devenit rapid virală și a fost preluată de numeroase publicații. Mulți utilizatori au considerat că turiștii au căzut într-o capcană clasică pentru străini, în timp ce alții au subliniat că toate prețurile erau afișate și că responsabilitatea aparține și clientului.
„A fost o capcană pentru turiști”, a scris americanca în postarea sa, deși ulterior a precizat că nu intenționează să conteste plata și că ar fi trebuit să fie mai atentă înainte de a comanda.
Cazul arată însă cât de ușor poate ajunge o simplă înghețată să coste cât un prânz complet pentru două persoane atunci când vacanța se întâlnește cu marketingul și cu dorința de a obține fotografia perfectă pentru rețelele sociale.