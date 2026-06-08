De ce au dat doi turişti 44 de euro pe două îngheţate în Roma. Capcana în care cad mulţi străini, la ce trebuie să fie atenţi când comandă

„Am crezut că au spus 14 euro”, a scris Nicole într-un grup de Facebook dedicat sfaturilor de călătorie pentru Roma, explicând că a realizat suma reală abia după ce a verificat bonul fiscal.

Ce arată, de fapt, bonul fiscal

Fotografia bonului publicată online explică foarte clar de unde a apărut suma de 44 de euro. Cele două înghețate au fost înregistrate ca porții „Cono Maxi”, adică variante mari, la prețul de 12 euro fiecare. Doar acestea au generat un cost de 24 de euro.

Însă adevărata diferență a venit din adaosurile suplimentare:

Frișcă (Panna) – 2 euro pentru fiecare porție, în total 4 euro;

Macarons – 3 euro bucata, în total 6 euro;

Două cannoli cu fistic – câte 5 euro fiecare, în total 10 euro.

Astfel, calculul final a fost simplu: 24 euro înghețata + 4 euro frișca + 6 euro macarons + 10 euro cannoli = 44 euro. Practic, produsele adăugate peste înghețată au costat aproape la fel de mult ca înghețata în sine.

Cât costă o înghețată normală în Roma

Turiștii care vizitează capitala Italiei trebuie să știe că o înghețată obișnuită are prețuri mult mai accesibile. În majoritatea gelateriilor din Roma, o cupă mică sau medie costă între 3 și 5 euro, în timp ce variantele mai mari ajung la 6-8 euro.

Chiar și în zonele turistice, două înghețate simple cu două sau trei arome fiecare pot costa între 8 și 15 euro în total, adică de aproape trei ori mai puțin decât suma plătită de cuplul american.

Diferența apare atunci când sunt alese porții „maxi” și sunt adăugate elemente decorative care arată spectaculos în fotografii.

Capcana înghețatelor „Instagramabile”

În ultimii ani, multe gelaterii din marile orașe turistice au început să promoveze înghețate uriașe, decorate cu frișcă, biscuiți, macarons, cannoli, ciocolată, fructe sau alte elemente care atrag imediat atenția turiștilor.