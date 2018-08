Experiență: cum mi-am cultivat pasiunea pe Instagram

Am o pasiune pentru cocktail-uri de vreo 10 ani. Pe 8 iunie 2018, am postat primul cocktail pe Instagram. După două luni, am avut pentru prima oară 100 de like-uri la o postare. Am învățat multe lucruri în această perioadă.

Am fost de părere că o pasiune este vitală în viața unui om pentru a se relaxa. Indiferent cât de mult îți place meseria ta și, ocazional, te relaxează, e bine să te concentrezi și pe altceva. Nu contează dacă relaxezi cu jocuri video sau îți place să cioplești în lemn, important este să ai o cale eficientă să ieși din rutina vieții cotidiene.

Dacă ai un hobby creativ, cu atât mai bine.

Un prieten mi-a spus la un moment dat că „rutina este moartea oricărei relații”. Nici măcar nu trebuie să fii într-un cuplu pentru a-ți da seama că rutina este primul pas pentru a dobândi câteva simptome de depresie.

Dacă întreaga ta viață gravitează între casă, muncă, somn și, eventual, un concediu pe an, posibilitatea ca la un moment dat să te enervezi este destul de mare.

Chiar și dacă ți se pare că nu mai ai suficientă energie, ar fi ideal să încerci să te apuci de o activitate care, la un moment dat, ți-ar putea schimba viața, la propriu sau la figurat. Poți să te apuci de grădinărit, de cultivat flori, de mers cu bicicleta sau de pictat.

Serialele de pe Netflix reprezintă un refugiu spectaculos în weekend, dar încearcă să-ți dedici o oră sau două unei activități care nu implică un ecran în fața ochilor. Ideal ar fi ca respectiva pasiune să nu implice o investiție semnificativă, dar este foarte probabil să ajungi la concluzia că „cele mai bune lucruri în viață nu sunt gratuite”.

De ce cocktailuri

În imaginea de mai sus este o creație personală cu sirop natural de rabarbăr, Edinburgh Gin Rhubarb & Ginger, suc de lămăie, suc de lime și vin rose sec până sus. Decorul include afine, rozmarin, mentă și lime. Aproximativ 5-10% din cocktail-urile pe care le fac sunt creații personale.

Majoritatea le iau din cărți, le salvez de pe Pinterest, Liquor.com sau KindredCocktails.com.

Ca în orice altă pasiune, dacă vrei să fii serios în legătură cu ea, trebuie să cercetezi destul de mult. Să faci experimente mai mult sau mai puțin reușite, să ai răbdare și să accepți că niciodată nu le știi pe toate.

În medie, fac trei sau patru cocktail-uri pe săptămână, în zilele de vineri și sâmbătă. Doar atunci, îmi permit să aloc o cantitate de timp semnificativă pasiunii mele pentru mixologie.

Am început să fac cocktail-uri datorită unei fascinații pentru gusturi mai mult sau mai puțin obișnuite. A avut legătură mai puțin cu băuturile alcoolice, cât cu faptul că o combinație dintre un bitter, un whiskey, o felie de portocală și un cub de zahăr duce toate componentele la un alt nivel.

Majoritatea cocktailurilor nu este menită să te amețească, ci să-ți provoace papilele gustative să identifici niște arome pe care nu le-ai mai simțit niciodată sau unele care îți aduc aminte de niște gusturi din copilărie.

Printr-o combinație echilibrată de dulce, amar, acru și sărat, poți crea magie într-un pahar. Îți trebuie mulți ani dedicați acestui hobby ca să atingi un nivel rezonabil de profesionalism, dar bucuria din momentul care ai creat un mix de care ești mândru, este una foarte specială.

Cum am ajuns pe Instagram cu creațiile mele

Am postat cocktail-uri pe Facebook din decembrie 2015. Fiecare cocktail era însoțit de o rețetă foarte precisă, pentru a putea fi recreat de către oricine, cu condiția să aibă ingredientele necesare. Între timp, pozele au început să fie mai frumoase, iar curiozitatea mea pentru experimente mai mare.

Am primit și vreo două oferte să fac bani din cocktailuri la diverse evenimente, dar am refuzat. Deși s-ar putea să mă înșel, mi-e teamă că fascinația mea pentru acest domeniu s-ar putea pondera în momentul în care încep să câștig bani.

În 2018, tot mai mulți prieteni m-au încurajat să-mi fac un profil de Instagram pentru a-mi promova creațiile. Cealaltă rețea socială a celor de la Facebook a ajuns să fie la mare căutare printre creatorii de conținut de orice fel.

Decizia am luat-o în iunie 2018, decis să-mi migrez o mare parte dintre cocktailurile de pe Facebook, iar pe cele noi să le postez doar pe Instagram cu opțiunea de propagare pe profilul de Facebook.

Cum postez pe Instagram

Înainte să postez prima imagine am căutat cocktail-uri pe Instagram pentru a înțelege care sunt hashtag-urile asociate cel mai des unor astfel de postări. Colecția este una surprinzător de stufoasă și s-a mărit un pic în ultimele săptămâni.

La ora actuală, lista completă a etichetelor pe care le asociez la majoritatea postărilor este următoarea; #drink #drinkstagram #cocktail #bartending #mixology #instadaily #instaphoto #photooftheday #amazing #photography #becreative #puiualexandru #imbibegram #imbibe #mixologyguide #liqpic #tgif.

De cele mai multe ori, listei respective asociez un hashtag cu un lichior mai special sau un gin particular. Astfel, ajung să inserez la final etichete precum #cointreau #edinurghgin #starofbombay #whitleyneilbloodorangevodka.

A durat un pic până mi-am finisat mecanismul, dar sunt destul de încântat de rezultate.

Scopul hashtag-urilor este să-ți ajungă postările în fața unor oameni pe care nu-i cunoști, dar cu care ai aceeași pasiune. În contextul în care sunt foarte mulți oameni care urmăresc etichete, mai mult decât oameni, ar fi păcat să nu ai un repertoriu destul de elaborat în spatele postărilor.

Toate fotografiile le fac cu iPhone X și, pe cât posibil, în condiții de lumină naturală.

M-am gândit la un moment dat să cumpăr o sursă de lumină difuză, dar momentan nu am făcut această investiție. Am surprinzător de multe pahare, cu o varietate de prețuri foarte mare în spate. Pe cele mai ieftine am dat un leu de la târguri de vechituri.

Unele le-am luat din diverse baruri, fie contra cost, fie gratuit, pentru că le-am cerut frumos la ospătar sau barman. Cele mai scumpe cred că au fost unele de cristal pe care le-am primit cadou de la soția mea.

Dintre toate, cel mai mult îmi place paharul din imaginea de mai sus. Un set de două l-am cumpărat de pe Bonami. Dacă nu era deja evident din imaginile de mai sus, cu zgomotul de imagine intenționat din acest cadru, se poate observa folosirea diverselor filtre. Cu foarte mici excepții, editez fiecare fotografie cu Snapseed.

Efectul bokeh îl obțin direct din iPhone, prin utilizarea modului Portrait la captură. Din Snapseed, accentuez contrastul și gama prin intermediul filtrului HDR. Cu Vignette, luminez doar cocktailul și diminuez cantitatea de lumină ambientală.

Cum am ajuns la 100 de like-uri pentru o postare

Urmăresc foarte multe persoane care au aceeași pasiune ca mine, de mult mai mult timp, cu mai mulți urmăritori. Văd deseori postări cu 1500 sau 2000 de like-uri. Nu am ajuns acolo și, probabil, fără investiții semnificative în echipamentul de captură, este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple.

În orice caz, sâmbătă, 11 august 2018, am avut prima postare cu 100 de like-uri.

Era vorba de o creație personală, o variantă de Sangria Românească cu multe fructe, gheață, Tămâioasă Românească și Crisecco, o variantă autohtonă de Prosecco (vin spumant sec) de la Cricova. Rezultatul se poate vedea mai jos.

Departe de a fi cea mai complexă combinație a mea sau cea mai frumoasă poză, obținerea a 100 de like-uri cu această imagine m-a învățat mai multe lucruri.

În final, este vorba de o combinație de mai multe elemente pentru face valuri în online. Nu poți asocia 100 de like-uri cu ideea de viralizare, dar, la o scară mai mică, asta înseamnă.

Din ce am putut să-mi dau seama, motivul pentru care această rețetă a fost mai apreciată decât celelalte pe care le-am postat a avut legătură în primul rând cu culorile, cu lumina naturală de care menționam mai sus și cu fructele de sezon. În mod inevitabil, te bucuri când vezi atât de multe fructe la un loc. Este în firea umană.

Conceptul de Romanian Sangria a fost mai puțin relevant, la fel și lista stufoasă de hashtag-uri din spatele postări. Cele mai multe like-uri nici măcar nu le-am primit din România, iar lista de etichete este aceeași pe care am asociat-o unor postări cu 15 like-uri.

Ce vreau să obțin din asta

Până la această oră, din câte am ținut evidența, am făcut vreo 300 de cocktailuri diferite, iar posibilitățile sunt nelimitate.

Achiziția unor lichioruri sau bitter-uri mai ciudate implică ocazional investiții mai mari, dar am în bar și sticle de patru ani pe care nu le-am terminat. În funcție de ritmul în care bei sau ești vizitat de prietenii, sunt șanse mari ca investițiile semnificative să nu fie foarte dese.

Ideea este să te relaxezi.

Dacă ai norocul să împarți cu cineva o băutură care te încântă, cu atât mai bine. Dacă nu, măcar fă o poză de care ești mândru și posteaz-o pe Instagram sau Facebook pentru a o împărtăși cu prietenii virtuali.

În continuare, mi se par incredibile gusturile pe care le poți simți într-un pahar, iar această fascinație nu cred că se va pondera vreodată. Dacă mă bucur și de niște like-uri pe Instagram în același timp, cu atât mai bine.