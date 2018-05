OnePlus 6, lansat oficial: primele impresii despre noul telefon al chinezilor

OnePlus 6 a fost promovat intens în ultimele două luni. Până și directorul a vorbit oficial despre el. De acum sunt cunoscute toate detaliile. Iată ce are special.

OnePlus continuă ritmul lansărilor la mai puțin de un an, iar noul telefon e, pe scurt, spectaculos. E și mai spectaculos când afli că e mai ieftin decât alte telefoane premium. Are ecran crestat, cum deja a devenit o modă, poți pune pe el Android P în beta, iar pe spate are două camere, așa cum au venit și OnePlus 5T, și OnePlus 5.

OnePlus 6 are un procesor Qualcomm Snapdragon 845, 6 GB sau 8 GB de memorie RAM, iar stocarea este de 64, 128 sau 256 GB. Ecranul este de 6,28 inci cu raport de aspect 19:9. E rezistent la apă și rulează Android 8.1 Oreo cu modificări aduse de companie (oficial, sistemul de operare e denumit OxygenOS 5.1). Suportă și încărcare rapidă (5 volți cu 4 amperi). Bateria e de 3.300 mAh.

OnePlus promite că pe noul smartphone te poți autentifica în 0,4 secunde prin scanarea feței sau în 0,2 secunde prin scanarea amprentei. Sigur, în viața de zi cu zi nu vei măsura așa ceva. Când vorbim de cameră, folosește senzori Sony și pe spate sunt două: 20 megapixeli și 16 megapixeli cu stabilizare optică și digitală.

Telefonul, deși are un ecran mai mare, păstrează aproximativ aceleași dimensiuni ca OnePlus 5T. Ecranul este, pur și simplu, mai înalt. Precedentul model avea un ecran de 18:9. Și da, are display Full HD+, pentru că unul 2K ar aduce un consum inutil de energie, fără un mare câștig în calitate.

Prețul începe de la 530 de dolari. Primul telefon a costat 300 de dolari, dar pas cu pas compania a crescut prețul. Versiunea cu 8 GB și 256 GB va costa 630 de dolari. Va fi disponibil din 22 mai în America de Nord, Europa și India. Nuanțele de culoare în care va fi disponibil sunt: Midnight Black, Silk White (disponibil din 5 iunie), Mirror Black (standard).

Impresii despre OnePlus 6

Android Central a avut ocazia să folosească telefonul înainte de lansarea oficială. Rezum aici câteva dintre impresiile pe care Daniel Bader le-a consemnat pentru această publicație.