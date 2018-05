Oferte eMAG: telefoane Samsung pe care ți le permiți chiar și în România

Samsung Galaxy S9 nu-i cel mai dorit telefon de la sud-coreeni. Dacă ești însă fan Samsung, sunt alte modele pe care le poți cumpăra de la eMAG.

Galaxy S9 a depășit pragul de un milion de unități vândute în Coreea de Sud la doar două luni după ce a fost lansat pe piață, pe 16 martie. Nu a fost însă la fel de căutat precum modelul precedent, Samsung Galaxy S8. Așa că am căutat pe eMAG alte telefoane bune de la companie, ca să mai păstrezi banii până la Galaxy S10. Asta după ce ți-am arătat ce cumpără bogații care vor Android.

Oferte eMAG la telefoane Samsung bune și cât de cât ieftine

Nu putea lipsi de pe listă un Samsung Galaxy S8. E disponibil în mai multe nuanțe și are o reducere de 25%. Are un ecran Infinity ca pe Galayx S9, hardware încă foarte bun și începe să primească Android Oreo. Îl găsești la eMAG cu prețul redus.

Samsung Galaxy A8 e acel model care se regăsește constant în recomandările noastre. Are design apropiat de linia premium, hardware rezonabil, dar cel mai bine are un preț excelent. Partea și mai bună acum e că prețul este redus cu 21%, astfel că oferă un motiv în plus să te intereseze. Îl poți cumpăra de pe eMAG.

În funcție de nevoile pe care le ai și de cerințele de la un telefon, încă poate fi o alegere foarte bună Galaxy S7. Are 4 GB de memorie RAm, 32 GB spațiu de stocare și un ecran de 5,1 inci S-AMOLED care arată foarte bine. Îl poți cumpăra cu preț redus cu 39% de la eMAG.

N-ar fi o listă completă fără cel puțin un model din seria Galaxy J. Am găsit un J5 dual SIM cu preț redus. Are 2 GB de memorie RAM, 16 GB spațiu de stocare și te costă suficient de puțin, cât să-l folosești drept telefon secundar sau să-l faci cadou cuiva care nu folosește la maximum un telefon. E disponibil cu prețul bun la eMAG.