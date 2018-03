Ofertă de la Telekom: net nelimitat în 4G mai ieftin

Telekom a anunțat că extinde pachetul de internet nelimitat în 4G și către alte tipuri de abonamente. Iată cât ar trebui să plătești dacă vrei această opțiune.

Telekom susține că merge mai departe cu promisiunea #Netliberare și oferă trafic nelimitat de date mobile pentru toți clienții. Ofertele îndep de la 5 euro/lună – cu oferte promoționale la abonament – și de la 5 euro credit la cartelă. Operatorul mai spune și că oferă un portofoliu simplificat de oferte atât la cartelă, cât și la abonament, iar prin Internet TV, de la 5 euro, ai pachete promoționale cu Internet TV & Net și canalele Cinemax, HBO și serviciul HBO GO, incluse.

Clienții care optează pentru cartele prepay au la dispoziție două opțiuni: cu 5 sau 6 euro cu bonus nelimitat de date, dar și pachete de minute naționale și internaționale. Pentru prima opțiune ai disponibile 1.500 minute naționale și SMS-uri și 100 minute internaționale. Sunt valabile 28 de zile. Totodată, poți să apelezi la cumpărarea unui telefon în rate, după cum a anunțat Telekom recent.

Oricine este interesat de cumpărarea unui telefon, împreună cu un abonament Telekom, prin oferta Telekom Banking, poate beneficia de 24 de rate egale fără dobândă și comisioane (0%), dacă ratele sunt achitate în termenul de plată. Clienții primesc pe loc aprobarea finanțării și beneficiază gratuit de cont curent și card de debit instant, oferit pe loc în magazinele Telekom România.

În ceea ce privește serviciul Internet TV, Telekom are ofertă de televiziune, care include noul receiver Smart de la Samsung și până la 164 de canale. Cele 164 de canale sunt disponibile doar cu serviciul Televiziune L, pentru 8 euro, iar la Televiziune S, cu grila de 106 canele, oferta este de 5 euro. Conținutul premium vine de la Cinemax, HBO, care are și serviciul HBO GO. Sunt incluse și meciurile difuzate la Telekom Sport (meciurile din cadrul UEFA care vor intra în faza sferturilor de finală, în data de 3 aprilie).

Clienții au posibilitatea de a experimenta funcționalitățile interactive Play, Pause și Replay.