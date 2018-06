Ofertă Digi Mobil pentru cele mai noi și mai ieftine telefoane Samsung

Cele mai noi telefoane Samsung au ajuns deja în oferta operatorului. Partea și mai bună e că le cumperi cu zero avans la Digi Mobil.

Samsung a anunțat Galaxy S9 la final de februarie și e cel mai bun telefon până la Galaxy Note 9. Totuși, un interes mai mare l-a stârnit Galaxy A6, pentru că e un mod mai accesibil și care nu arată deloc rău. Totodată, oferă câteva specificații decente. Acum, Digi Mobil anunță că le are în ofertă și la un preț bun.

Trebuie să știi că sunt două modele: Samsung Galaxy A6 și Galaxy A6 Plus. Primul are un ecran de 5,6 inci HD+ S-AMOLED, are Android Ore, 3 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare, o cameră foto de 16 megapixeli și una frontală tot de 16 MP. Are și cititor de amprente, iar bateria este de 3.000 mAh. Cel de-al doilea are un ecran de 6 inci Full HD+ S-AMOLED, iar diferența apare la camera foto: sunt doi senzori, de 16 MP și 5 MP, iar bateria este de 3.500 mAh.

Cât costă Samsung Galaxy A6 la Digi Mobil? Oferta pe care ai putea-o alege e cea cu achiziție în rate. O găsești pe site-ul Digi Mobil. Ambele telefoane sunt cu zero avans și rata pe lună este de 54 de lei, respectiv 66,5 lei.

Fără rate, Samsung Galaxy A6 costă 1.400 de lei. Nu contează ce abonament alegi, prețul este același mereu. Samsung Galaxy A6 Plus costa 1.700 de lei. Prețurile în piață, cum ar fi la eMAG, sunt la fel. La Digi Mobil mai ai și avantajul unui pachet avantajos pentru internet, deși trebuie să fii atent la ce acoperire oferă și promite operatorul.

Operatorul oferă însă, pentru abonamentul Optim Nelimitat (4,8 euro pe lună) 50 GB trafic de date în 4G și 10 GB trafic în rețea 3G. Dacă alegi să te portezi la Digi Mobil, primești și șase luni 50% reducere.