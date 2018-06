Digi Mobil: telefoane atât de bune că le-ai lua și în Costa Rica

Dacă tot sunt în vogă în această perioadă escapadele în Costa Rica, nu ți-ar strica să ai cu tine un telefon ieftin, dar bun. Digi are câteva oferte avantajoase la niște telefoane mid-range foarte bune.

Chiar dacă prin Costa Rica ajung, de regulă, mai mult oamenii cu bani, nu strică să faci măcar o vizită în această țară care a devenit un paradis pentru unii politicieni români infractori.

Și pentru că nu poți pleca la un drum atât de lung fără un telefon bun, noi am aruncat o privire prin catalogul celor de la Digi și am selectat câteva telefoane mid-range pe care le poți achiziționa la un preț decent.

Telefoane Digi: Samsung Galaxy A6

Samsung Galaxy A6 seamănă foarte mult cu modelele din seria Galaxy J, dar are performanțe mulțumitoare.

Cel mai bun aspect al lui Galaxy A6 este ecranul, care are tehnologie S-AMOLED de 5,6 inci HD+. La Digi este disponibilă versiunea cu 3 GB de RAM și 32 de GB memorie internă. Are slot pentru card microSD, bateria este de 3.000 mAh, iar camera de selfie e de 16 megapixeli cu f/1.9, iar cea de pe spate are tot 16 MP, dar cu f/1.7.

La Digi, Samsung Galaxy A6 e disponibil la prețul de 1.400 de lei, cu abonamentul Optim 2, în timp ce la liber e disponibil AICI.

Telefoane de la Digi Mobil Huawei P20 Lite

Huawei P20 Lite are specificații tehnice rezonabile pentru prețul la care se găsește în Româna.

Dispune de un ecran de 5,84 inci full HD+ (similar celui de pe Huawei Mate 10 Pro), are un procesor Kirin 659 fabricat de Huawei. Ca memorie RAM are 4 GB și 64GB spațiu de stocare. Suportă și microSD până la 256 GB.

Telefonul e echipat cu Android Oreo cu interfața Emotion UI 8, dar cea mai bună parte a lui P20 Lite e camera foto: una de 16 megapixeli, f/2, pe spate, acompaniată de una de 2 MP. Bateria este de 3.000 mAh și designul nu mai lasă loc de nicio comparație.

La Digi, Huawei P20 Lite e disponibil la prețul de 1.700 de lei, cu abonamentul Optim 2, iar la liber poate fi găsit AICI.

Motorola Moto G6 Plus la Digi

Motorola G6 Plus e una dintre cele mai bune alegeri dacă vrei un raport preț-calitate echilibrat.

Motorola Moto G6 a intrat de curând pe piața românească și are specificații bune penru prețul pe care-l are în acest moment. Dispune de n ecran cu raport de aspect de 18:9 și diagonala de 5,7 inci, în vreme ce camera foto îți oferă un sistem dual, cu senzori de 12 + 5 megapixeli.

Are procesor Snapdragon 450 cu memorie RAM de 4 GB și memorie de stocare de 64 GB. Are o baterie de capacitae generoasă, de 3.200 mAh, iar camerele foto au senzori de 12 și 5 megapixeli.

La Digi, Motorola Moto G6 e disponibil la prețul de 1.300 de lei, tot la abonamentul Optim 2, iar dacă îl vrei la liber e disponibil AICI.