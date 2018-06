Digi Mobil: cele mai noi telefoane pe care să le iei la preț bun

Digi Mobil a adus noi telefoane în ofertă, așa că dacă ești interesat să-ți cumperi un Samsung sau un Motorola la un preț bun, poți să o faci chiar acum.

Unul dintre noile telefoane pe care Digi Mobil le are în ofertă este Motorola G6 Plus. Deși smartphone-ul are un preț destul de mic, reușește să ofere mult mai multe decât ai crede pentru această sumă. Device-ul are un ecran generos, de 5,9 inci și cu raport de aspect de 18:9. Camerele principale au senzori de 12 + 5 megapixeli, iar cea pentru selfie-uri are senzor de 8 megapixeli. Telefonul poate fi găsit aici în oferta Digi Mobil sau aici dacă îl vrei la liber.

Samsung Galaxy A6 este un alt telefon nou-intrat în oferta celor de la Digi Mobil și ar putea fi un smartphone pe care să ți-l dorești. E puțin mai scump decât Motorola de mai sus, însă vine cu specificații pe măsură. Și aici ai parte de un ecran Infinity, ca pe flagship-urile sud coreenilor, iar de această dată ai la dispoziție un display de 5,6 inci. Camera foto principală are 16 megapixeli, dar și cea secundară îți oferă un senzor de aceeași dimensiune. Telefonul este compatibil și cu tehnologia VoLTE. Telefonul este aici la Digi, iar de aici îl poți lua liber.

Dacă vrei ceva mai bun de atât, dar ești tot în căutarea unui telefon nou, atunci Samsung Galaxy A6+ este smartphone-ul pe care îl cauți. Varianta este o îmbunătățire a lui A6, prezentat anterior, iar asta începe de la ecran, care în acest caz are diagonala de 6 inci. În ceea ce privește camerele foto, ai la dispoziție un aranjament dual de senzori, unul de 16, iar celălalt de 5 megapixeli. Camera frontală are un senzor de 24 megapixeli. Poți găsi telefonul aici la Digi, sau aici la liber.