Cu actualizări lansate la intervale regulate de timp, dacă ești gamer pe PC este mai important ca niciodată să îți instalezi ultimele drivere de la Nvidia și AMD.

Majoritatea jocurilor de top se lansează pentru PS4, Xbox One și PC-uri cu Windows. Cele mai noi console de la Microsoft și Sony îți înfățișează jocurile tale favorite la rezoluție 4K Ultra HD fără nici un fel de emoții. Pentru a avea parte de aceeași experiență vizuală pe PC, de cele mai multe ori, investiția într-o configurație hardware s-ar putea să fie mai mare decât într-o consolă.

Pe de altă parte, indiferent cât vor evolua consolele dedicate de gaming, când banii nu sunt o problemă, jocurile vor arăta întodeauna mai bine pe un computer cu Windows. În plus, dacă ești o persoană pasionată de jocuri online în multiplayer, există foarte multe titluri pe care le găsești doar pe PC. Counterstrike este un exemplu banal, dar World of Warcraft, League of Legends sau Unreal Tournament sunt toate limitate la computere, deși unele rulează atât pe Windows, cât și pe MacOS sau Linux.

Ca urmare, gaming-ul pe PC nu va muri niciodată.

Nvidia versus AMD Radeon: ce plăci video folosesc gamerii pe PC

Steam al celor de la Valve reprezintă cel mai mare magazin virtual de jocuri video. Din acest motiv, în momentul în care oficialii serviciului online publică diverse statistici, reprezintă o referință importantă pentru piața globală de gaming. Cel mai nou raport intitulat Steam Hardware Survey a fost publicat în urmă cu câteva și ne ajută să ne facem o idee despre configurațiile celor care preferă gamingul pe PC.

Surprins în graficul de mai sus, studiul ne arată că aproximativ 85% din gameri preferă o placă video Nvidia GeForce. Pe locul doi sunt amatorii de AMD Radeon, cu mențiunea că procentul celor care au trecut de la Nvidia la AMD a crescut destul de mult în ultimele câteva luni. La această oră, 8,9% din gameri utilizează o placă video Radeon, în timp ce restul se rezumă la plăcile integrate de la Intel.

Când vorbim de procesoare pentru gaming, 90,88% din utilizatorii de Steam sunt utilizatori de CPU-uri Intel, în timp ce 9,1% sunt fani AMD. Cea mai populară placă video printre gamerii de pe mapamond e Nvidia GeForce GTX 1060. Topul este completat în ordinea numerelor de pe tricou de GTX 750 TI, GTX 960 și GTX 1050 Ti.

Cum instalezi cele mai noi drivere Nvidia și ce câștigi după

Indiferent de placa video de la Nvidia pe care o ai în sistem, aproape de fiecare dată, vei avea de câștigat în cazul în care îți faci un obicei din actualizarea driverelor. Cele mai noi sunt GeForce 391.01 Game Ready Drivers. Acestea sunt disponibile pentru descărcare de pe GeForce.com/drivers. Procesul de instalare este surprinzător de simplu și nu trebuie să dezinstalezi înainte vechea versiune. Singurul detaliu la care trebuie să fii atent este să-ți repornești PC-ul la final.

Dacă nu știi exact ce placă video ai, de la aceeași adresă, poți descărca GeForce Experience din partea de sus a aceleeași pagini web. Utitilitarul gratuit al celor de la Nvidia este benefic atât pentru o actualizare automată a driverelor pentru placa video, cât și pentru a stabili setările potrivite în jocurile pe care le ai instalate, în așa fel încât să fie calculată o medie perfectă între performanță și detalii grafice.

Revenind la beneficiile noului driver 391.01, acesta a devenit disponibil cu câteva zile înainte de lansarea jocului Final Fantasy XV Windows Edition pentru PC-uri. Trecând peste optimizările făcute pentru respectivul titlu, alți gameri care se joacă pe PC ar trebui de asemenea să simtă câteva îmbunătățiri de performanță. Aproape că nici nu contează ce placă video ai în sistem.

După cum se poate vedea în tabelul de mai sus, în PlayerUnknowns’s Battlegrounds, te poți aștepta la o creștere a performaței medii cu până la 7%. În plus, același driver ar trebui să rezolve diverse probleme în World of Tanks, Warhammer: Vermintide 2 și nu numai.

Cu alte cuvinte, nu ai de ce să nu-ți instalezi ultima versiune și să-ți faci un obicei din a le actualiza la fiecare câteva săptămâni sau o dată pe lună. Pentru a eficientiza sistemul, dacă ai un Windows 10 pe 64 de biți, acesta este un link direct pentru descărcarea driverelor potrivite pentru tine.

Cum instalezi cele mai noi drivere AMD Radeon și ce câștigi după

AMD a făcut progrese semnificative în ultimii ani pe partea de gaming, iar plăcile sale vdeio, mai ales cele de top, sunt greu de ignorat. În plus, multe dintre ele vin la pachet cu un raport preț performanță greu de ignorat. Dacă îți cunoști placa video, cele mai noi drivere le descarci de la această adresă.

Din partea stângă a aceleeași pagini web, printr-un click pe download Now, poți descărca un instrument software care îți recunoaște automat GPU-ul din sistem și îți instalează cele mai noi drivere potrivite pentru tine. Nu trebuie să le dezinstalezi manual pe cele vechi în prealabil, dar este recomandabil să îți repornești sistemul după instalare.

Dacă îți instalezi suita completă de drivere de la AMD, vei avea acces și la un panou de configurare destul de elaborat. În mare parte, poți să nu interacționezi cu setările de acolo. În schimb, e bine să-ți faci un obicei din a apăsa ocazional pe butonul Update din stânga jos, pentru a-ți instala celemai recente drivere la fiecare câteva săptămâni, cel târziu o lună.

Cel mai recent driver este intitulat Radeon Software Adrenalin Edition 18.3.1 și a fost lansat cu scopul introducerii de optimizări pentru Final Fantasy XV și Warhammer Vermintide II. Dacă nu plănuiești să te joci nici unul din titlurile respective, te vei bucura să afli că ar trebui să simți o îmbunătățire a performanței de până la 6% în DOTA2, Overwatch și PlayerUnknowns’s Battlegrounds.

În plus, același driver de actualitate remediază bug-uri mai mici sau mai mari în Sea of Thieves, Middle Earth: Shadow of War și World of Tanks.