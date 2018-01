Nvidia GeForce GTX 1070Ti StriX a venit la începutul lunii noiembrie. Am avut ocazia să testez un model ASUS la finalul anului. E un concurent direct pentru RX Vega 56 și RX Vega 64, de la AMD.

Nvidia GTX 1070Ti este o placă video care să ocupe locul dintre GTX 1070 și GTX 1080. Din fericire, cel puțin pe modelul testat, ASUS vine cu o implementare StriX pentru acest model cu o răcire destul de interesantă atât ca design, cât și ca performanțe.

Specificații Nvidia GTX 1070Ti StriX

Placa video Nvidia vine cu 8GB de memorie RAM GDDR5, un bus de memorie pe 256-bit și, per total, procesorul grafic este mai apropiat de GTX 1080 decât de GTX 1070. Singura diferență este dată de numărul de nuclee CUDA: a scăzut de la 2.560 la 2.432. Placa video are un TDP de 180W și necesită un conector 8-pin pentru alimentare. Recomand o sursă de cel puțin 550W.

Preț: ASUS Nvidia GTX 1070Ti StriX costă puțin peste 2.600 de lei. Versiunea Gigabyte e la aproximativ același preț.

Pe ce platformă am testat Nvidia GTX 1070Ti StriX

Cum e vorba de PC, am folosit un desktop clasic, cu Intel i5-7400 și 16GB RAM DDR4. Am folosit și un driver Nvidia 388.59 (ultimul disponibil la momentul testării), iar sistemul de operare a fost Windows 10 pe 64 de biți.

Am adăugat și câteva scoruri din aplicații de benchmark, iar aici am apelat la 3DMark Fire Strike, Fire Strike Ultra, Time Spy, Unigine Heaven și Cinebench R15 GPU pentru o perspectivă cât de cât balansată în ceea ce privește performanța plăcii video.

Comparația a fost realizată strict în ceea ce privește performanța plăcii video, deoarece sistemul pe care am testat RX Vega 56 și 64 avea o platformă diferită. Totuși se poate vedea că placa video oferă performanțe foarte bune fiind cel puțin la același nivel cu RX Vega 64.

Implementarea de la ASUS aduce frecvențe mărite la procesorul grafic și poate ajunge la 1759Mhz de la o frecvență de bază de 1683Mhz. Acest lucru se traduce printr-o performanță mai bună decât versiunea de referință de la Nvidia.

Placa video, strict pe baza rezultatelor din 3Dmark, este superioară pe parte grafică și chiar la aproape același nivel cu RX Vega 64.

În ceea ce privește testul Cinebench R15 GPU, oferă o performanță foarte bună în OpenGL ceea ce s-ar traduce printr-o performanță bună în editare video și foto, unde nucleele CUDA sunt cu adevărat utile în multe dintre aplicațiile profesionale.

Am decis să includ și un test din mining, dar cu un scop orientativ. Placa video are un consum aproximativ de 200W alături de un sistem consumul va fi de aproximativ 250W. Dacă prețul curentului este de aproximativ 0,5 bani per KWh și estimăm că dificultatea nu va crește (deși este o presupunere greșită, dificultatea de a mina va crește în continuare), profitul anual va fi de aproximativ 640 de dolari dacă am mina 24 de ore, șapte zile pe săptămână, 365 de zile pe an.

Per total am obține aproximativ 880 de dolari, dintre care aproximativ 240 de dolari ar fi electricitatea. Toate acestea sunt evaluate la cursul actual de ETH (~650 de dolari per ETH).

Ce ar mai trebui știut despre Nvidia GTX 1070Ti StriX

ASUS a adus în ultima perioadă unele dintre cele mai bune implementări de plăci video, iar acest GTX 1070Ti StriX nu face excepție. Este o placă video masivă cu o lungime de aproape 30 cm și ocupă trei sloturi, deci ai grijă în ce carcasă o montezi. Ca răcire, are trei ventilatoare, care nu vor funcționa până când placa nu trece 60 grade Celsius. Iar această răcire mai mult pasivă este binevenită.

Placa video are un design plăcut, aș putea spune, ușor industrial și poate fi integrat în diverse carcase de gaming fără probleme. Cele trei ventilatoare oferă impresia că această răcire este una cu adevărat high-end. Ventilația este ceva diferită față de cea găsită pe o răcire de referință unde turbina va elimina aerul în afara carcasei, acest ASUS va degaja toată căldura în carcasă, deci o carcasă bine ventilată este o necesitate.

ASUS GTX 1070Ti StriX vine cu un backplate solid care să susțină placa video în carcasă și să nu ajungă să se îndoaie în portul PCI Express. De asemenea, pe backplate mai e un LED care iluminează logo-ul ROG de la ASUS și, da, acesta poate fi controlat în funcție de preferințe.

Un element cel puțin interesant este prezența a două porturi 4-pin pentru alimentarea a încă două ventilatoare chiar de la placa video. Aceste ventilatoare montate suplimentar se vor roti la fel ca cele trei deja existente.

Ca temperaturi, Nvidia GTX 1070Ti a rămas la o temperatură de aproximativ 75-76 grade Celsius. Este o placă video stabilă din acest punct de vedere, iar răcirea de la ASUS este foarte silențioasă.

Per total, cu acest model, ai, de fapt, un GTX 1080 cu mai puține nuclee CUDA, de unde și performanțele foarte apropiate. E o alegere potrivită atât pe gaming, cât și pentru aplicații profesionale, cum ar fi After Effects, AutoCAD sau rendering 3D. Ca preț e ușor peste piață, dar discutăm de o implementare superioară. Nu pot să nu recomand această placă video în ciuda costului ușor mai mare față de concurență.