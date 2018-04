NVidia GTX 1180: specificațiile plăcii video au ajuns pe internet

NVidia GTX 1180 ar trebui să fie dezvăluită undeva în timpul verii acesteia, dar specificațiile plăcii video au ajuns deja pe internet.

Noua placă de top de la NVidia va urma să folosească arhitectura Turing, față de cea Pascal, pe care o folosește modelul actual, GTX 1080. Din punct de vedere structural, cele două plăci video au destule similarități, dar sunt și câteva diferențe importante între acestea. În mod curios, noua placă ar avea un memory bus de 256 biți, față de 352, câți are GTX 1080 Ti.

S-ar putea ca viitoarea placă video să ți se pară poate sub nivelul lui GTX 1080 Ti, însă trebuie să ții cont că NVidia va folosi memorii GDDR6 pentru noile sale plăci video. Acestea pot oferi viteze de transfer mult mai mari. Având în vedere că 1080 Ti are o memorie de 11 Gbps, performanța noii plăci va fi mult mai bună, chiar și la un ipotetic 14 Gbps. La 16 Gbps am avea deja parte de o sporire a lățimii de bandă de 1,27 ori.

Prețul speculat al plăcii video, de 699 de dolari, s-ar putea să fie o problemă pentru cei care vor să-și cumpere o NVidia GTX 1180. Plăcile video de top au avut de-a face cu o creștere de preț în ultimii ani, iar asta pare să continue și acum. Probabil că o parte din creșterea de preț se datorează tranziției către memoria GDDR6. Pe de altă parte, mutarea către 7 nm ar trebui să aducă o scădere a costurilor necesare pentru NVidia. Per total, putem vorbi și despre tentativa NVidia de a face mai mulți bani pentru fiecare placă vândută.

În tabelul de mai sus poți vedea o comparație mai clară în ceea ce privește specificațiile posibile ale GTX 1180, puse în paralel cu cele ale modelului GTX 1080. Ca de fiecare dată, vorbim despre informații neconfirmate, așa că situația s-ar putea schimba în viitor.