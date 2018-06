Compania veche de 130 de ani care a reinventat jocurile video

Primele jocuri video datează încă din 1950, când academicienii au creat joculețe și simulări ca parte din cercetările lor. În anii ’70-’80 jocurile arcade și consolele cu joystick-uri și manete au popularizat jocurile video în rândul tinerilor.

De-a lungul istoriei au existat numeroase sisteme de gaming și companii care au schimbat și reinventat jocurile. Un producător s-a dovedit destul de inventiv încât să acapereze atenția gamerilor chiar și atunci când analiștii îl vedeau sortit eșecului.

În toamna anului 2012, Nintendo se afla într-o perioadă, deja devenită tradițională, de scădere. Tocmai lansase Wii U, continuarea popularului Wii, dar acesta nu se vinde prea bine. Oamenii vedeau Wii U ca un upgrade mic, nu ca o consolă revoluționară.

Atunci când vânzările de console merg bine pentru Nintendo și jocurile devin mai populare care, la rândul lor, atrag și mai mulți gameri. Apoi intervine marketingul și alte produse adiacente se vând ceea ce se traduce în venituri mari, profituri frumoase și investiții la secția de cercetare și dezvoltare. Apoi ciclul se repetă prin lansarea următoarei console.

Cu Wii U lucrurile nu au mers la fel și numele Nintendo era deja alăturat unor companii precum Sega, Nokia sau BlackBerry, giganți care au eșuat. Mulți le sugerau celor de la Nintendo să vândă doar jocuri pentru alții (PS4, PC etc) să nu mai facă console.

Nintendo a început să retrăiască prin Pokemon Go

În primăvara anului 2015, compania a preluat 10% din acțiunile DeNA Co., o firmă japoneză specializată în dezvoltarea de jocuri de smartphone. Câteva luni mai târziu, Nintedo a investit o sumă, ce nu a fost făcută publică, în Niantic, un dezvoltator de aplicații din San Francisco. Nintendo se pregătea să-l lase pe Mario să zburde pe mobil.

Anul următor, Niantic a lansat Pokemon Go, jocul care a isterizat lumea întreagă, chiar dacă doar pentru scurt timp, și a pus Nintendo din nou pe buzele oamenilor.

În noiembrie 2016, a urmat NES Classic Edition, o variantă miniaturizată a celebrei console Nintendo Entertainment System, care a fost populară în anii ’80 în Europa și SUA. Consola s-a vândut bine și, mai important, a trezit nostalgia gamerilor și a pregătit piața pentru Switch. Mai mult, tot cam atunci Nintendo, împreună cu DeNA, a lansat Super Mario Run pe iOS și Android.

Strategia a funcționat. Până când Switch să ajungă pe piață legiuni de oameni au jucat din nou jocurile copilăriei.

În martie 2017, compania a lansat Nintendo Switch. Oamenii au fost sceptici că noua consolă a Nintendo, care putea fi folosită și ca o tabletă de gaming, va avea succes. Trecuse mai mult de un deceniu de la ultimul hit în materie de hardware al lui Nintendo, Wii, și lumea entertainmentului s-a schimbat dramatic de atunci. Unii analiști susțineau că viitorul gamingului stă în smartphone-uri, nu în console cu controlere detașabile ce costă 299 de dolari.

Nintendo Switch s-a dovedit un succes. Surprinzător

Încă de la început, gamerii au apreciat originalitatea Switch-ului, versatilitatea și design-ul produsului. În aprilie 2018, Nintendo a anunțat că în anul fiscal anterior a vândut peste 15 milioane de unități și peste 63 de milioane de jocuri, cu The Legend of Zelda: Breath of the Wild în frunte, jocul vânzându-se în mai mult de opt milioane de copii.

De asemenea, reiterațiile unor jocurilor clasice precum Mario Kart, Super Mario și Splatoon au avut succes. Drept urmare, veniturile companiei s-au dublat anul trecut, ajungând la 9,5 miliarde de dolari, iar prețul acțiunilor companiei a crescut cu 81%. Switch a înseamnat pentru Nintendo venituri de 6,8 miliarde de dolari, 3DS a adus 1,7 miliarde de dolari, iar vânzările de jocuri pentru smartphone-uri au crescut cu 62%, generând 354,9 milioane de dolari.

În septembrie, compania va lansa un serviciu online prin care utilizatorii să poată cumpăra produse online, dar și un abonament de 4 dolari pe lună prin care utilizatorii vor putea juca jocuri multiplayer și acces la jocuri clasice. Compania pregătește și alte titluri (unul dintre cele mai anticipate fiind Smash Bros. Ultimate) și crede estimează că se vor vinde anul acesta alte 20 de milioane de console Switch și peste 100 de milioane de jocuri.

Anul viitor, Nintendo împlinește 130 de ani și oamenii se tot întrebă cum această companie poate să se revitalizeze din nou și din nou. Nintendo a avut scăderi și creșteri tot timpul de-a lungul istoriei sale și a dovedit până acum că are abilitatea de a-și reveni defiecare dată când analiști credeau că Nintendo va muri.